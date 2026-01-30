Нас очікує українське дербі. Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

«Бенфіка» з Трубіним і Судаковим зустрінеться з «Реалом», у складі якого грає Лунін

Сьогодні, 30 січня 2026 року, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

В 1/16 фіналу турніру на вболівальників очікує українське дербі.

Португальська «Бенфіка» з українцями Анатолієм Трубіним і Георгієм Судаковим знову зустрінеться з «Реалом», у складі якого грає Андрій Лунін. Саме в матчі проти мадридців у 8-му турі Трубін забив вирішальний гол на 90+8 хвилині, забезпечивши своїй команді путівку в плейоф.

У Лізі чемпіонів також продовжують брати участь ще кілька українців: Ілля Забарний (ПСЖ), Роман Яремчук («Олімпіакос») та Олексій Кащук («Карабах»).

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу

Монако – ПСЖ Галатасарай – Ювентус Бенфіка – Реал Боруссія Д – Аталанта Карабах – Ньюкасл Брюгге – Атлетіко Буде-Глімт – Інтер Олімпіакос – Байєр

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Переможець пари 1 – Барселона / Челсі

Переможець пари 2 – Ліверпуль / Тоттенгем

Переможець пари 3 – Спортінг / Манчестер Сіті

Переможець пари 4 – Арсенал / Баварія

Переможець пари 5 – Челсі / Барселона

Переможець пари 6 – Тоттенгем / Ліверпуль

Переможець пари 7 – Манчестер Сіті / Спортінг

Переможець пари 8 – Баварія / Арсенал

Коли пройдуть поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 17-18 та 24-25 лютого 2026 року. Вісім переможців продовжать шлях у 1/8 фіналу, жеребкування якої, разом із подальшим формуванням сітки плейоф, заплановане на 27 лютого 2026 року.

Нагадаємо, для Анатолія Трубіна забитий м'яч став першим у професійній кар'єрі, зафіксувавши один із найбільш драматичних моментів у сучасній історії європейського футболу.

Ситуація перед фінальним свистком була складною для «орлів»: попри рахунок 3:2 «лісабонцям» не вистачало одного гола для виходу в плейоф через гіршу різницю м'ячів порівняно з конкурентами. На 90+8-й хвилині «Бенфіка» отримала право на розіграш штрафного удару, під час якого Трубін залишив власну площу та приєднався до атаки. Вигравши верхову дуель у центрі штрафного майданчика, український голкіпер ударом головою спрямував м'яч у сітку воріт Тібо Куртуа.

Завдяки цьому результату «Бенфіка» набрала 9 очок і завершила загальну стадію з показником різниці забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12). Це дозволило португальському колективу посісти 24-те місце – останню прохідну позицію для участі в стикових матчах (1/16 фіналу). Португальський клуб лише за додатковими показниками випередив французький «Марсель», який за рівної кількості очок мав різницю «-3» (11:14) і в підсумку вибув із єврокубків.