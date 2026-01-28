16-річний син легенди «Реала» підписав професійний контракт з «мадридцями»

Енцо Алвес намагатиметься закріпитися у команді одного з найкращих європейських клубів настільки ж довго, як і його батько

Керівництво «Реала» уклало першу професійну угоду з 16-річним вихованцем своєї академії Енцо Алвесом – сином видатного футболіста Марсело. Про це повідомляє «Главком».

Контракт розрахований на тривалий термін і закріплює статус гравця як одного з ключових активів молодіжної системи «вершкових». Алвес перебуває в структурі клубу з 2017 року, пройшовши всі етапи підготовки в академії «Ла Фабріка». На відміну від більшості вихованців, які змінюють позиції в процесі навчання, Енцо Алвес стабільно розвивається як центральний нападник. На цей час він виступає за команду U-18 та залучається до матчів Юнацької ліги УЄФА. Тренерський штаб відзначає фізичні дані гравця та його результативність у межах штрафного майданчика.

На міжнародному рівні Алвес, попри бразильське походження свого батька, прийняв рішення представляти Іспанію. Він послідовно пройшов рівні національних збірних U-15 та U-16. Наразі він є гравцем команди U-17, у складі якої провів 10 офіційних матчів. Його вибір на користь іспанської федерації дозволяє клубу не враховувати його як легіонера у майбутньому, що має важливе значення для подальших перспектив першої команди.

Енцо є сином колишнього капітана «Реала» Марсело, який виступав за клуб із 2007 по 2022 рік. За цей період бразильський захисник провів 540 матчів та виграв 25 трофеїв, включно з п’ятьма перемогами у Лізі чемпіонів. Попри медійну увагу через відоме прізвище, підписання професійного контракту з Алвесом-молодшим ґрунтується суто на його індивідуальних спортивних показниках.

Підтримку гравцю вже висловили представники основного складу «бланкос», зокрема Вінісіус Жуніор та Родріго. Наступним етапом для Алвеса стане поступова інтеграція до складу «Кастільї» (резервної команди клубу) під керівництвом Рауля Гонсалеса.

Нагадаємо, що «Ювентус» та «Лаціо» борються за сина багаторічного капітана збірної Італії. Півзахисник «Аталанти» та збірної Італії Даніель Мальдіні може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна.

До слова, син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька. Італійський футбольний гранд «Мілан» офіційно оголосив про підписання першого професійного контракту з Вінсентом Златаном Сегером Ібрагімовичем – молодшим сином легендарного нападника клубу Златана Ібрагімовича.