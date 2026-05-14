Лунін не потрапив до заявки «Реала» на прийдешній матч: відома причина

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українець не допоможе «вершковим» у черговому турі чемпіонату Іспанії

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін пропустить поєдинок проти «Ов'єдо» в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Воротар збірної України не потрапив до заявки «вершкових» на матч 36-го туру. Напередодні Лунін пропустив тренування іспанського гранда. Він підхопив вірусну інфекцію і змушений перебувати поза грою.

Натомість в обойму «Реала» повернувся форвард Кіліан Мбаппе. Француз не грав із кінця квітня через м'язове ушкодження. Зокрема, нападник пропустив Ель Класіко проти «Барселони» (0:2).

Лунін у нинішньому сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 21 м'яч. Він був основним із другої половини березня до початку травня. Та щойно бельгієць Тібо Куртуа повернувся з лазарету, українець опинився на лаві запасних.

До слова, півзахисник «Реала» Браїм Діас отримав варіант повернення в чемпіонат Італії. Марокканець став одним із потенційних підсилень туринського «Ювентуса». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Жозе Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.