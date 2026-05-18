Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу

Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Людмила Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м

Веслувальниці Людмила Лузан та Іванна Дяченко піднялися на п'єдестал пошани на етапі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У німецькому Бранденбурзі добіг до завершення другий у сезоні етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У заключний змагальний день українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах.

Людмила Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м. Українка фінішувала з результатом 47.70 секунди та випередила найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0.75 с.

Іванна Дяченко виборола «бронзу» у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Українка показала час 43.21 секунди, поступившись переможниці заїзду – представниці Китаю Інь Менді – 0.24 секунди.

Для Людмили Лузан це вже друга перемога у сезоні на етапах Кубка світу саме у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. А для Іванни Дяченко ця медаль стала другою в кар’єрі на рівні Кубка світу – минулого року вона здобула срібло у Познані в цьому ж виді програми.

Нагадаємо, українські вільники здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17.

У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів до 17 років.

За результатами змагань чоловіча збірна України з вільної боротьби здобула чотири нагороди та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.