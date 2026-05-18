Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах
фото: liudmilaluzan, canoeofukraine
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Людмила Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м

Веслувальниці Людмила Лузан та Іванна Дяченко піднялися на п'єдестал пошани на етапі Кубка світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У німецькому Бранденбурзі добіг до завершення другий у сезоні етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. У заключний змагальний день українки Людмила Лузан та Іванна Дяченко здобули золоту та бронзову нагороди у своїх дисциплінах.

Людмила Лузан стала переможницею у каное-одиночці на олімпійській дистанції 200 м. Українка фінішувала з результатом 47.70 секунди та випередила найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженсен, на 0.75 с.

Іванна Дяченко виборола «бронзу» у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Українка показала час 43.21 секунди, поступившись переможниці заїзду – представниці Китаю Інь Менді – 0.24 секунди.

Для Людмили Лузан це вже друга перемога у сезоні на етапах Кубка світу саме у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. А для Іванни Дяченко ця медаль стала другою в кар’єрі на рівні Кубка світу – минулого року вона здобула срібло у Познані в цьому ж виді програми.

Нагадаємо, українські вільники здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17

У болгарському Самокові завершився чемпіонат Європи з трьох видів боротьби серед спортсменів до 17 років.

За результатами змагань чоловіча збірна України з вільної боротьби здобула чотири нагороди та посіла четверте місце в загальнокомандному заліку.

Теги: Людмила Лузан веслування на байдарках і каное спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Чимчиурі – дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи
У титулованого українського дзюдоїста народилися шоста дитина
Сьогодні, 10:55
Годинюк є віцепрезидентом ФХУ, де курує збірні України
Легенда українського хокею Олександр Годинюк: Наша збірна зробила те, що не вдавалось попередникам за 19 років
Сьогодні, 10:00
На окуповану Донеччину Легков потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни
Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»
15 травня, 12:43
Чемпіонський титул UAE Warriors відкриває для Владислава Руднєва нові можливості на міжнародній арені
Український боєць ММА Руднєв переміг вірменина, який живе і тренується у Росії
10 травня, 10:38
Афганістан з 2021 року не був представлений на світовій футбольній арені
ФІФА допустила до міжнародних матчів збірну однієї зі скандально відомих країн
29 квiтня, 16:51
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
Карлосу Ульбергу перемога у титульному поєдинку коштувала здоров'я
Новоспечений чемпіон світу UFC загубив свій пояс після перемоги над чехом
24 квiтня, 20:31
Щуров раніше був у складі команди Олександра Зінченка
Відомий український кіберспортсмен опинився у складі учасників російського турніру
21 квiтня, 22:20
Араужо займалася триатлоном протягом 10 років
Бразильська триатлоністка потонула під час змагань у США
21 квiтня, 07:08

Новини

Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі
ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua