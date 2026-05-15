Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело

Наставник «Бенфіки» Жозе Моурінью наступного тижня буде представлений новим головним тренером мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на португальські ЗМІ.

Фахівець вже проінформував керівництво «Бенфіки» про бажання залишити клуб. При цьому президент лісабонського клубу Руй Кошта наполягав на тому, щоб Моурінью продовжив свою роботу і пропонував йому новий контракт до 2028 року.

Головним претендентом на заміну Моурінью в «Бенфіці» є Марку Сілва, який наступного тижня може бути офіційно представлений як його наступник. У складі лісабонського гранда виступають українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Раніше повідомлялось, що «Реал» запропонував Моурінью контракт до 2028 року, при цьому президент клубу Флорентіно Перес готовий виплатити відступні за португальського наставника у розмірі 3 мільйонів євро.

«Реал» посідає друге місце у іспанській Лі Лізі, набравши 80 очок. «Бланкос» завершать сезон матчами із «Севільєю» (17 травня) та «Атлетіком» (23 травня).

Нагадаємо, що «Бенфіка» підстрахувалася на випадок відходу Жозе Моурінью з посади керманича команди. «Реалу» в разі запрошення іменитого тренера доведеться виплатити «орлам» відступні. Сума компенсація передбачена в контракті фахівця – 7 мільйонів євро.

Водночас пункт із розміром відступних залишається непостійним. Цю опцію у контракті Моурінью зацікавлені клуби можуть активувати лише впродовж 10 днів після фіналу сезону. В інші періоди їм доведеться вести перемовини з «Бенфікою» щодо суми компенсації.

У графіку португальського гранда до кінця кампанії залишився один матч. Команда Моурінью протистоятиме «Ешторілу» в останньому турі Прімейри. Поєдинок запланований на суботу, 16 травня.