Українець Радивілов виборов бронзу чемпіонату світу
Ігор Радивілов
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Це друга нагорода українських атлетів у Штутгарті
Українець Ігор Радивілов виборов бронзову медаль у опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті.
У підсумку він набрав 14,749 бала. Більше набрали лише росіяни Артур Далалоян (14,933) та Нікіта Нагорний (14,966).
Це друга медаль українців у Штутгерті. Раніше Олег Верняєв став третім у особистому багатоборстві.
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