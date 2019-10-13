Українець Радивілов виборов бронзу чемпіонату світу



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Ігор Радивілов Твіттер

Це друга нагорода українських атлетів у Штутгарті

Українець Ігор Радивілов виборов бронзову медаль у опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті.

У підсумку він набрав 14,749 бала. Більше набрали лише росіяни Артур Далалоян (14,933) та Нікіта Нагорний (14,966).

Це друга медаль українців у Штутгерті. Раніше Олег Верняєв став третім у особистому багатоборстві.