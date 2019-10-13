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    Українець Радивілов виборов бронзу чемпіонату світу

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    Ігор Радивілов - Українець Радивілов виборов бронзу чемпіонату світу
    Ігор Радивілов
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    Це друга нагорода українських атлетів у Штутгарті

    Українець Ігор Радивілов виборов бронзову медаль у опорному стрибку на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в німецькому Штутгарті.

    У підсумку він набрав 14,749 бала. Більше набрали лише росіяни Артур Далалоян (14,933) та Нікіта Нагорний (14,966).

    Це друга медаль українців у Штутгерті. Раніше Олег Верняєв став третім у особистому багатоборстві.  

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    спортивна гімнастика
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