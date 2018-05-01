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    «Реал» у Лізі чемпіонів: курс на черговий унікальний рекорд

    Мадридці можуть стати першим клубом, кому вже вдруге вдалося тричі поспіль вийти у фінал найпрестижнішого турніру Європи
    «Реал» знаходиться за крок від того, щоб стати першим клубом, який двічі зіграє у трьох поспіль фіналах Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА. Якщо «Реал» візьме гору над «Баварією», то знову впише своє ім'я в історію Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА. Київський фінал стане для чинних
    • Вчора, 18:36
    • Розсилка
    Кріштіану Роналду. Фото Getty Images
    Кріштіану Роналду. Фото Getty Images

    Мадридці можуть стати першим клубом, кому вже вдруге вдалося тричі поспіль вийти у фінал найпрестижнішого турніру Європи

    «Реал» знаходиться за крок від того, щоб стати першим клубом, який двічі зіграє у трьох поспіль фіналах Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА.

    Якщо «Реал» візьме гору над «Баварією», то знову впише своє ім'я в історію Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.

    Київський фінал стане для чинних чемпіонів третім поспіль, і в цьому випадку мадридці стануть першими, кому подібне вдалося двічі.

    У період з 1956-го по 1960-й рік «Реал» незмінно виходив у фінал Кубка чемпіонів, який потім і вигравав.

    До слова, це були п'ять перших розіграшів найпрестижнішого єврокубку.

    Потім у трьох поспіль фіналах брали участь «Бенфіка», «Аякс» і «Баварія», а в еру Ліги чемпіонів – «Мілан» і «Ювентус».

    Дивно, але у всіх попередніх випадках, коли команда тричі поспіль грала у фіналі, таке ж досягнення потім відразу ж підкорялося комусь іще.

    Кубок європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів УЄФА

    «Ювентус»
    1996: перемога 1:1 (пен. 4:2) над «Аяксом», Рим;
    1997: поразка 1:3 від «Боруссії» Дортмунд, Мюнхен;
    1998: поразка 0:1 від «Реала», Амстердам.

    «Мілан»
    1993: поразка 0:1 від «Олімпіка», Мюнхен;
    1994: перемога 4:0 над «Барселоною», Афіни;
    1995: поразка 0:1 від «Аякса», Відень.

    «Баварія»
    1974: перемога 1:1 / 4:0 (перегравання) над «Атлетико», Брюссель;
    1975: перемога 2:0 над «Лідсом», Париж;
    1976: перемога 1:0 над «Сент-Етьєном», Глазго.

    «Аякс»
    1971: перемога 2:0 над «Панатінаїкосом», Лондон;
    1972: перемога 2:0 над «Інтернаціонале», Роттердам;
    1973: перемога 1:0 над «Ювентусом», Белград.

    «Бенфіка»
    1961: перемога 3:2 над «Барселоною», Берн;
    1962: перемога 5:3 над «Реалом», Амстердам;
    1963: поразка 1:2 від «Мілана», Лондон.

    «Реал»
    1956: перемога 4:3 над «Реймсом», Париж;
    1957: перемога 2:0 над «Фіорентиною», Мадрид;
    1958: перемога 3:2 (д. ч.) над «Міланом», Брюссель;
    1959: перемога 2:0 над «Реймсом», Штутгарт;
    1960: перемога 7:3 над «Айнтрахтом» Франкфурт, Глазго.

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