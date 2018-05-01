«Реал» у Лізі чемпіонів: курс на черговий унікальний рекорд
- Вчора, 18:36
-
Розсилка
Мадридці можуть стати першим клубом, кому вже вдруге вдалося тричі поспіль вийти у фінал найпрестижнішого турніру Європи
«Реал» знаходиться за крок від того, щоб стати першим клубом, який двічі зіграє у трьох поспіль фіналах Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА.
Якщо «Реал» візьме гору над «Баварією», то знову впише своє ім'я в історію Ліги чемпіонів, інформує офіційний сайт УЄФА.
Київський фінал стане для чинних чемпіонів третім поспіль, і в цьому випадку мадридці стануть першими, кому подібне вдалося двічі.
У період з 1956-го по 1960-й рік «Реал» незмінно виходив у фінал Кубка чемпіонів, який потім і вигравав.
До слова, це були п'ять перших розіграшів найпрестижнішого єврокубку.
Потім у трьох поспіль фіналах брали участь «Бенфіка», «Аякс» і «Баварія», а в еру Ліги чемпіонів – «Мілан» і «Ювентус».
Дивно, але у всіх попередніх випадках, коли команда тричі поспіль грала у фіналі, таке ж досягнення потім відразу ж підкорялося комусь іще.
Кубок європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів УЄФА
«Ювентус»
1996: перемога 1:1 (пен. 4:2) над «Аяксом», Рим;
1997: поразка 1:3 від «Боруссії» Дортмунд, Мюнхен;
1998: поразка 0:1 від «Реала», Амстердам.
«Мілан»
1993: поразка 0:1 від «Олімпіка», Мюнхен;
1994: перемога 4:0 над «Барселоною», Афіни;
1995: поразка 0:1 від «Аякса», Відень.
«Баварія»
1974: перемога 1:1 / 4:0 (перегравання) над «Атлетико», Брюссель;
1975: перемога 2:0 над «Лідсом», Париж;
1976: перемога 1:0 над «Сент-Етьєном», Глазго.
«Аякс»
1971: перемога 2:0 над «Панатінаїкосом», Лондон;
1972: перемога 2:0 над «Інтернаціонале», Роттердам;
1973: перемога 1:0 над «Ювентусом», Белград.
«Бенфіка»
1961: перемога 3:2 над «Барселоною», Берн;
1962: перемога 5:3 над «Реалом», Амстердам;
1963: поразка 1:2 від «Мілана», Лондон.
«Реал»
1956: перемога 4:3 над «Реймсом», Париж;
1957: перемога 2:0 над «Фіорентиною», Мадрид;
1958: перемога 3:2 (д. ч.) над «Міланом», Брюссель;
1959: перемога 2:0 над «Реймсом», Штутгарт;
1960: перемога 7:3 над «Айнтрахтом» Франкфурт, Глазго.