«Реал» з тріском вилетів з Кубку Короля, «Барселона» - не відстає



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Зелений Реал дав ляпаса Білому Реал Сос'єдад

«Реал» та «Барселона» сінхронно вилетіли з Кубку

На стадії 1/4 фіналу Копа дель Рей команди грають лише один матч - за жеребом «Бланкос» проводили його вдома. Але вболівальники команди мадридського «Реалу» навярд будуть його згадувать.

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Тренер «Бланкос» - Зінедін Зідан виставив напіврезервний склад після вдалого для «Реалу Дербі Мадріленьо. Гості цим скористались на всі 100%.

На «Сантьяго Бернабеу «Реал» приймав одноклубників з Країни Басків - «Реал Сос’єдад», де нині виблискує норвежець Мартін Едегор, що належить саме мадридському «Реалу».

Мадридці в цьому сезоні дозволяють арендованим гравцям грати проти себе - ця щедрість зіграла проти них вже на 22-й хвилині, коли Едегор відкрив рахунок.

У другому таймі нещастя господарів продовжились та набули катастрофічного характеру - на 54-й, а потім на 56-х хвилинах 20-річний швед Александер Ісак зробив рахунком непристойним.

Марсело миттєво один м’яч відіграв, але той же Ісак организував на 69-й хвилині 4-й гол у ворота Альфонса Ареоля - він віддав шикарний пас Мікелю Меріно - той не схибив - 1:4.

Лише після цього гравці «Реалу» зрозуміли, що треба рятувати гру. На 74-й хвилині Родріго повернув інтригу - 2:4 - не без допомоги VAR. У доданий час штатний рятівник «Реалу» - Начо - забив ще один гол, але час підступно сплив.

Реал - Реал Сос'єдад - огляд матчу 1/4 Кубку короля Автор: Федерація футболу Іспанії

3:4 - «Реал Мадрид» припиняє боротьбу за Кубок Короля, «Реал Сос’єдад» крокує далі у чудовому настрої.

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Слабкою втіхою для Мадрижу стало те, що в 1/4 вилетіла й «Барселона» - каталонців покарали ще одні баски - «Атлетік» з Більбао - єдиний та вирішальний гол на рахунку Ін'які Вільямса.

Атлетік Барселона - огляд матчу 1/4 Кубку короля Автор: Федерація футболу Іспанії

У 1/2 фіналу Кубку Короля зіграють крім згаданих басків ще також «Гранада» та «Мірандес»