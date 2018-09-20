«Реал» встановив феноменальний рекорд в Лізі чемпіонів
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Реал - Рома 3:0. Фото: УЄФА
Попередній рекорд за цим показником належав англійському «Тоттенгему»
Мадридський «Реал» вже після першого матчу в новому сезоні Ліги чемпіонів встановив черговий рекорд в історії турніру.
Мадридський клуб забив три м'ячі римській «Ромі» в матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Таким чином «королівський клуб» встановив рекорд - гравці «Реала» забивали в кожній з 43 останніх ігор на домашній арені в єврокубках, повідомляє видання MisterChip.
Попередній рекорд за цим показником належав англійському «Тоттенгему», який з 1961 по 1984 рік забивав у 42 єврокубкових матчах поспіль.
Востаннє «Реал» не забивав на домашній арені в єврокубках у квітні 2011 року, коли на «Бернабеу» програв «Барселоні» (0:2).
Джерело: Футбол 24