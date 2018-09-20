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    Ліга чемпіонів. Як «Манчестер Сіті» Зінченка програв «Ліону», а АЕК Чигринського поступився «Аяксу» (відео)

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    Ліга чемпіонів. Як «Манчестер Сіті» Зінченка програв «Ліону», а АЕК Чигринського поступився «Аяксу» (відео)

    Огляд матчів Ліги чемпіонів

    У середу, 20-го вересня, відбулися заключні матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

    Пропонуємо вашій увазі огляд матчів.

    Як відомо, «Шахтар» у Харкові зіграв внічию з «Гоффенгаймом» - 2:2.

    У свою чергу «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка вдома сенсаційно програв французькому «Ліону» - 1:2.

    Сам українець у заявку на матч не потрапив.

    АЕК Дмитра Чигринського на виїзді розгромно програв нідерландському «Аяксу»

    Український захисник весь матч провів на лаві запасних.

    У свою чергу «Баварія» на виїзді впевнено перемогла «Бенфіку» (2:0), а мадридський «Реал» у рідних стінах розгромив «Рому» (3:0).

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