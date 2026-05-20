Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»

Віталій Сачко знову не зумів пробитися в основну сітку «Ролан Гаррос»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українець поступився у двох сетах Гонсало Буено

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 207) завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Сачко поступився представнику Перу Гонсало Буено (ATP 185) у півфіналі кваліфікації в двох сетах за 1 годину та 17 хвилин – 2:6, 4:6. Це була перша очна зустріч тенісистів.

У стартовій партії Сачко поступився двома геймами на своїй подачі, програвши з рахунком 2:6. У другому сеті українець був попереду із брейком 3:1, але потім дозволив Буено перевернути хід зустрічі, поступившись 4:6.

«Ролан Гаррос» 2026. Кваліфікація. Півфінал

Гонсало Буено (Перу) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 6:4

Для Сачка це друга спроба потрапити до основної сітку «Ролан Гарроса» і друга невдача.

Сьогодні в кваліфікації турніру зіграє також Катаріна Завацька. Її суперниця – представниця Латвії Дарья Семеніста.

Основна сітка «Ролан Гаррос» 2026 стартує 24 травня та триватиме до 7 червня. Чинним переможцем турніру є Карлос Алькарас, який через травму пропустить захист титулу.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.

Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.

Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.