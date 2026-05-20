Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»

glavcom.ua
Святослав Василик
Віталій Сачко знову не зумів пробитися в основну сітку «Ролан Гаррос»
фото: UniCredit Czech Open
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 207) завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Сачко поступився представнику Перу Гонсало Буено (ATP 185) у півфіналі кваліфікації в двох сетах за 1 годину та 17 хвилин – 2:6, 4:6. Це була перша очна зустріч тенісистів.

У стартовій партії Сачко поступився двома геймами на своїй подачі, програвши з рахунком 2:6. У другому сеті українець був попереду із брейком 3:1, але потім дозволив Буено перевернути хід зустрічі, поступившись 4:6.

«Ролан Гаррос» 2026. Кваліфікація. Півфінал

  •  Гонсало Буено (Перу) – Віталій Сачко (Україна) 6:2, 6:4

Для Сачка це друга спроба потрапити до основної сітку «Ролан Гарроса» і друга невдача.

Сьогодні в кваліфікації турніру зіграє також Катаріна Завацька. Її суперниця – представниця Латвії Дарья Семеніста.

Основна сітка «Ролан Гаррос» 2026 стартує 24 травня та триватиме до 7 червня. Чинним переможцем турніру є Карлос Алькарас, який через травму пропустить захист титулу.

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції 2026. У першому раунді відбору українка у двох сетах поступилася Домініці Шальковій з Чехії.

Подрез вдруге у сезоні зіграла проти Шалкової. У квітні Вероніка обіграла чешку на старті у фінальному раунді відбору на турнірі WTA 250 у Руані, де у підсумку дісталася вирішального матчу.

Для Вероніки це була перша участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam.

