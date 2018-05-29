«Реал» займає перше місце в рейтингу УЄФА, «Шахтар» - 14-й, «Динамо» - 23-тє
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Фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2017/18 «Ліверпуль» розташувався на 22-й сходинці
У вівторок, 29-го травня, оновився рейтинг футбольних клубів УЄФА за підсумками сезону-2017/18.
Рейтинг розраховується за виступами клубів у єврокубках за останні п'ять сезонів.
Так, гранди української першості «Шахтар» та «Динамо» в оновленому рейтингу займають 14-те та 23-тє місце відповідно.
Продовжує триматися у топ-50 «Дніпро».
Найкращим клубом Європи залишається мадридський «Реал», який вже втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.
Фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2017/18 «Ліверпуль» розташувався на 22-й сходинці.
Клубний рейтинг УЄФА
1. «Реал» (Мадрид, Іспанія)
2. «Атлетико» (Мадрид, Іспанія)
3. «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
4. «Барселона» (Іспанія)
5. «Ювентус» (Турин, Італія)
6. «Севілья» (Іспанія)
7. «ПСЖ» (Париж, Франція)
8. «Манчестер Сіті» (Англія)
9. «Арсенал» (Лондон, Англія)
10. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
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14. «Шахтар» (Донецьк, Україна)
22. «Ліверпуль» (Англія)
23. «Динамо» (Київ, Україна)
44. «Дніпро» (Україна)
135. «Зоря» (Луганськ, Україна)
139. «Чорноморець» (Одеса, Україна)
142. «Олександрія» (Україна)
143. «Олімпік» (Донецьк, Україна)
144. «Ворскла» (Полтава, Україна)