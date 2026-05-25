Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

«Вовки з неймовірним азартом вигризали своє місце серед найкращих»

ФК «Полісся» завершив сезон УПЛ перемогою над львівським «Рухом» та вперше у своїй історії здобув бронзові медалі чемпіонату України. Підопічні Руслана Ротаня фінішували в топ-3 чемпіонату, чим гарантували собі участь у єврокубках.

Після фінального свистка на стадіоні відбулася церемонія нагородження бронзових призерів чемпіонату. До святкування долучився GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся», який вручив клубу сертифікат на 2 000 000 гривень підтримки.

Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі фото 1

«Вовки з неймовірним азартом вигризали своє місце серед найкращих і ми пишаємося таким результатом», – зазначив CEO GGBET Сергій Міщенко.

У GGBET також підкреслили, що якби компанія вручала нагороду за спільну роботу протягом сезону, «Полісся» точно отримало б одну з найпрестижніших відзнак. Також після матчу відбулося нагородження «Вовка сезону» – гравця, який став одним із символів команди в цьому чемпіонаті. За підсумками голосування нагороду отримав Едуард Сарапій, який упродовж сезону зробив значний внесок у результат.

Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі фото 2

Сезон-2025/26 став для «Полісся» історичним – із бронзовими медалями УПЛ, виходом у єврокубки та аншлагами на домашніх матчах у Житомирі. Упродовж чемпіонату «Полісся» залишалося серед лідерів УПЛ, а рідний стадіон у Житомирі став місцем, де по-справжньому відчувався футбольний вайб міста.

Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі фото 3

Нагадаємо, що вже в липні команда зіграє матчі кваліфікацій в Лізі конференцій.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: стадіон ФК «Полісся» Едуард Сарапій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Богдан Михайліченко битиметься за перемогу житомирян
«Полісся» – «Оболонь». Прогноз і анонс на матч 25 туру УПЛ Реклама
26 квiтня, 11:55
«Поліські вовки» прагнуть здобути медалі першості
«Металіст 1925» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ Реклама
3 травня, 10:55
«Поліські вовки» взяли гору в протистоянні
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
3 травня, 17:35
«Поліські вовки» націлилися на срібні нагороди
«Епіцентр» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ Реклама
12 травня, 11:15
Кучма, Путін та Лукашенко у Новгороді-Сіверському у 2004 році
Путін 20 років тому приїздив до українського міста із «ядерною кнопкою». Що він там робив?
17 травня, 15:15
«Шахтар» і «Динамо» стартуватимуть на євроарені в різний час
Спекотне літо і гаряча осінь. Що очікує на «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в єврокубках
21 травня, 21:45
Житомиряни опустилися на третє місце в турнірній таблиці
«Зоря» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ Реклама
18 травня, 09:30
Команди обійшлися без забитих м'ячів
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
18 травня, 15:00
Черкасці вперше в історії фінішували в трійці призерів
ЛНЗ виграв срібні нагороди Прем'єр-ліги, «Полісся» здобуло бронзові медалі
Вчора, 14:58

Новини

«Реал» зібрався перехопити трансферну ціль «Барселони» – ЗМІ
«Реал» зібрався перехопити трансферну ціль «Барселони» – ЗМІ
Гвардіола поділився планами після відставки з «Манчестер Сіті»
Гвардіола поділився планами після відставки з «Манчестер Сіті»
Тренер збірної Іспанії пояснив мотиви відмови від футболістів «Реала»
Тренер збірної Іспанії пояснив мотиви відмови від футболістів «Реала»
Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі
Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» – в топі
Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію
Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію
Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»
Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»

Новини

«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Сьогодні, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Сьогодні, 16:29
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну