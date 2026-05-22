Альваро Арбелоа очолив «Реал» у січні і залишає команду без титулів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Мадриді чекають на повернення Жозе Моурінью

Головний тренер мадридського «Реала» Альваро Арбелоа офіційно оголосив, що покидає клуб після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

«Я залишаю «Реал» Мадрид з величезною вдячністю. Гравці зробили мене кращим, вони допомогли мені насолоджуватися кожним днем. Я дуже вдячний клубу за надану можливість, я йду з почуттям вдячності після цих восьми років, залишаючи після себе багато друзів. Сподіваюся, одного дня я зможу повернутися», – повідомив Арбелоа на пресконференції 22 травня.

У сезоні Ла Ліги 2025/26 «Реал» йде на 2-му місці в турнірній таблиці і вже гарантовано не стане чемпіоном Іспанії, набравши 83 очки у 37 матчах. Також клуб вилетів із Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Арбелоа допрацює з командою до кінця сезону. Його останнім матчем на чолі клубу стане гра заключного 38-го туру чемпіонату Іспанії проти «Ов’єдо». У складі мадридського клубу виступає український голкіпер Андрій Лунін.

Арбелоа очолив головну команду «вершкових» у січні, змінивши Хабі Алонсо, а до того успішно тренував фарм-клуб мадридців – «Кастілью». В якості гравця він віддав клубу 20 років.

Нагадаємо, лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро, хоча раніше в пресі циркулювала інформація про 7 млн клаусули.

Сам Моурінью буцімто вже узгодив контракт із «Реалом». Найближчими днями він підпише з іспанським грандом договір або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять за кілька днів.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.