Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
Альваро Арбелоа очолив «Реал» у січні і залишає команду без титулів
фото: ФК Реал Мадрид
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Мадриді чекають на повернення Жозе Моурінью

Головний тренер мадридського «Реала» Альваро Арбелоа офіційно оголосив, що покидає клуб після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

«Я залишаю «Реал» Мадрид з величезною вдячністю. Гравці зробили мене кращим, вони допомогли мені насолоджуватися кожним днем. Я дуже вдячний клубу за надану можливість, я йду з почуттям вдячності після цих восьми років, залишаючи після себе багато друзів. Сподіваюся, одного дня я зможу повернутися», – повідомив Арбелоа на пресконференції 22 травня.

У сезоні Ла Ліги 2025/26 «Реал» йде на 2-му місці в турнірній таблиці і вже гарантовано не стане чемпіоном Іспанії, набравши 83 очки у 37 матчах. Також клуб вилетів із Кубка Іспанії, Суперкубка Іспанії та Ліги чемпіонів.

Арбелоа допрацює з командою до кінця сезону. Його останнім матчем на чолі клубу стане гра заключного 38-го туру чемпіонату Іспанії проти «Ов’єдо». У складі мадридського клубу виступає український голкіпер Андрій Лунін. 

Арбелоа очолив головну команду «вершкових» у січні, змінивши Хабі Алонсо, а до того успішно тренував фарм-клуб мадридців – «Кастілью». В якості гравця він віддав клубу 20 років.

Нагадаємо, лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро, хоча раніше в пресі циркулювала інформація про 7 млн клаусули.

Сам Моурінью буцімто вже узгодив контракт із «Реалом». Найближчими днями він підпише з іспанським грандом договір або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять за кілька днів.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роман Яремчук в обіймах одноклубників
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» в матчі 25-го туру УПЛ
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
26 квiтня, 20:15
Тіджані Рейндерс (ліворуч) поки не переконав Хосепа Гвардіолу
Коштовний хавбек може покинути «Манчестер Сіті» після дебютного сезону – ЗМІ
27 квiтня, 12:26
Пауло Дібала грав на батьківщині ще на зорі кар'єри
Багаторазовий чемпіон Італії близький до переїзду за океан
29 квiтня, 18:58
Нападника «гірників» Лассіну Траоре збиває захисник «Зорі» Навін Малиш
Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ
30 квiтня, 16:53
Андрій Лунін не зумів вразити своєю грою цього сезону
Лунін отримав вирок від «Реала». У клубі оцінили рівень гри українця в цьому сезоні
2 травня, 14:54
«Динамо» забило «Шахтарю» чотири голи
«Динамо» розгромило «Шахтар» у грі Національної ліги U19
3 травня, 09:24
«Шахтар» обіграв «Полтаву» і достроково став чемпіоном УПЛ
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
11 травня, 18:12
Ярмоленко: Пишаємося людьми, які захищають нашу країну
Ярмоленко зворушливо подякував захисникам України
13 травня, 09:23

Новини

Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади
Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади
Українські голи в європейських ліг в сезоні 2025/26: хто і скільки забив
Українські голи в європейських ліг в сезоні 2025/26: хто і скільки забив
Ломаченко дізнався, чи отримає бій проти Наваррете
Ломаченко дізнався, чи отримає бій проти Наваррете
Роналду підкорилося унікальне бомбардирське досягнення
Роналду підкорилося унікальне бомбардирське досягнення
Бразильський екбоєць UFC був депортований з Росії перед своїм поєдинком в Інгушетії
Бразильський екбоєць UFC був депортований з Росії перед своїм поєдинком в Інгушетії

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua