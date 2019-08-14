«Реал» знайшов нову команду для українця Луніна



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«Вальядолід» підтвердив оренду Луніна ФК «Вальядолід»

Наступний сезон воротар збірної України знову гратиме в оренді

Мадридський «Реал» визначився з новою командою для воротаря збірної України Андрія Луніна. Наступний сезон українець знову гратиме в оренді.

Новою командою Луніна став «Вальядолід», який минулого сезону фінішував 16-м у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, наш голкіпер попередній сезон також грав у оренді – в «Леганесі».

Уже сьогодні Лунін візьме участь у першому тренуванні з «Вальядолідом», а пізніше відбудеться його офіційна презентація вболівальникам.