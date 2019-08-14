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    «Реал» знайшов нову команду для українця Луніна

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    &laquo;Вальядолід&raquo; підтвердив оренду Луніна - «Реал» знайшов нову команду для українця Луніна
    «Вальядолід» підтвердив оренду Луніна
    ФК «Вальядолід»

    Наступний сезон воротар збірної України знову гратиме в оренді

    Мадридський «Реал» визначився з новою командою для воротаря збірної України Андрія Луніна. Наступний сезон українець знову гратиме в оренді.

    Новою командою Луніна став «Вальядолід», який минулого сезону фінішував 16-м у чемпіонаті Іспанії.

    Нагадаємо, наш голкіпер попередній сезон також грав у оренді – в «Леганесі».

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    Уже сьогодні Лунін візьме участь у першому тренуванні з «Вальядолідом», а пізніше відбудеться його офіційна презентація вболівальникам.

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