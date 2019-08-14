«Реал» знайшов нову команду для українця Луніна
«Вальядолід» підтвердив оренду Луніна
ФК «Вальядолід»
Наступний сезон воротар збірної України знову гратиме в оренді
Мадридський «Реал» визначився з новою командою для воротаря збірної України Андрія Луніна. Наступний сезон українець знову гратиме в оренді.
Новою командою Луніна став «Вальядолід», який минулого сезону фінішував 16-м у чемпіонаті Іспанії.
Нагадаємо, наш голкіпер попередній сезон також грав у оренді – в «Леганесі».
Уже сьогодні Лунін візьме участь у першому тренуванні з «Вальядолідом», а пізніше відбудеться його офіційна презентація вболівальникам.