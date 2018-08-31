Ребров намагався орендувати у «Ференцвароша» захисника донецького «Шахтаря»
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У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк
Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров був зацікавлений в послугах українського захисника, контракт якого належить «Шахтарю», Едуарда Соболя.
Про це повідомляє FootballHub.
Клуби не змогли домовитися про оренду.
Останнім клубом 23-річного футболіста стала чеська «Славія».
У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк.
Як відомо, Ребров очолив угорський клуб 22-го серпня, однак про деталі угоди офіційної інформації поки немає.
На своїй прес-конференції тренер заявив, що докладе максимум зусиль, щоб «Ференцварош» повернувся на той рівень, не тільки в Угорщині, але й в Європі, на якому він був раніше.
Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.
Джерело: FootballHub