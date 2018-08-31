Ребров намагався орендувати у «Ференцвароша» захисника донецького «Шахтаря»



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Сергій Ребров

У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк

Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров був зацікавлений в послугах українського захисника, контракт якого належить «Шахтарю», Едуарда Соболя.

Про це повідомляє FootballHub.

Клуби не змогли домовитися про оренду.

Останнім клубом 23-річного футболіста стала чеська «Славія».

У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк.

Як відомо, Ребров очолив угорський клуб 22-го серпня, однак про деталі угоди офіційної інформації поки немає.

На своїй прес-конференції тренер заявив, що докладе максимум зусиль, щоб «Ференцварош» повернувся на той рівень, не тільки в Угорщині, але й в Європі, на якому він був раніше.

Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

Джерело: FootballHub