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    Ребров намагався орендувати у «Ференцвароша» захисника донецького «Шахтаря»

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    Сергій Ребров - Ребров намагався орендувати у «Ференцвароша» захисника донецького «Шахтаря»
    Сергій Ребров

    У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк

    Головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров був зацікавлений в послугах українського захисника, контракт якого належить «Шахтарю», Едуарда Соболя.

    Про це повідомляє FootballHub.

    Клуби не змогли домовитися про оренду.

    Останнім клубом 23-річного футболіста стала чеська «Славія».

    У складі «Ференцвароша» на правах оренди виступає ще один гравець «Шахтаря» Іван Петряк.

    Як відомо, Ребров очолив угорський клуб 22-го серпня, однак про деталі угоди офіційної інформації поки немає.

    На своїй прес-конференції тренер заявив, що докладе максимум зусиль, щоб «Ференцварош» повернувся на той рівень, не тільки в Угорщині, але й в Європі, на якому він був раніше.

    Після п'яти турів «Ференцварош» очолює турніру таблицю вищої ліги Угорщини.

    Джерело: FootballHub

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