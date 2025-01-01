«Шаховий король у джинсах»: Карлсену дозволено порушити дрес-код на чемпіонаті світу

Після п'ятничного інциденту із джинсами Карлсен опублікував фото у тому ж одязі

Ситуація із правилами ФІДЕ розлютила відомого шахіста Магнуса Карлсена

Найкращий шахіст світу Магнус Карлсен оголосив, що повертаєтьсядо участі у великих турнірах, після того, як Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) погодилася як виняток пом'якшити для чемпіона свій строгий офіційний дрес-код. Про це пише BBC.

Як пишуть міжнародні ЗМІ, перше місце на чемпіонаті світу по бліцу 1 січня розділили між собою шахіст із РФ Ян Непомнящий та його суперник із Норвегії Магнус Карлсен. Турнір проходив у Нью-Йорку, США.

У фінальному матчі Непомнящий та Карлсен виграли по дві партії кожен, а у додаткових партіях були зафіксовані нічиї. Норвезький шахіст запропонував своєму супернику поділити перше місце турніру. Як зазначили у Міжнародній шаховій федерації, титул чемпіона світу вперше розділили два гросмейстери.

Шахісти Непомнящий і Карлсен розділили перше місце на чемпіонаті світу з блицу

Нагадаємо, у п'ятницю 34-річний Карлсен залишив чемпіонат світу зі швидких і бліц-шахів, що проходить у Нью-Йорку, після того як йому – чинному чемпіону в цьому виді гри – заборонили продовжувати гру в джинсах. П'ятикратний чемпіон світу порушив дрес-код турніру вперше, з'явившись на гру у своєму повсякденному вбранні – бузковій сорочці, джинсах та піджаку-блейзері,

На вихідних керівництво ФІДЕ оголосило, що готове дещо пом'якшити суворий дрес-код турніру, дозволивши «незначні елегантні відхилення» від офіційного списку допустимого одягу.

Тоді Карлсен погодився продовжити виступ, попередивши, що продовжить грати у джинсах.

Сам Карлсен пояснив свій зовнішній вигляд тим, що за обідом він мав особисту зустріч, після якої йому «і на думку не спало» спеціально переодягатися для гри.