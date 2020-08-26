Збірну України з футболу поповнить спеціаліст по коронавірусу



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Пандемія коронавірусу вплине на комплектацію тренерського штабу національних футбольних збірних

Незважаючи на пандемію коронавірус, УЄФА прийняв рішення не скасовувати поєдинки Ліги націй, проте наказав національним асоціаціям напередодні цих матчів скрупульозно підійти до питання тестування футболістів, після того як вони прибудуть у розташування своїх збірних.

У зв'язку з цим УЄФА зобов'язав в штаб національних збірних ввести окремого лікаря-співробітника по епідеміології коронавірусу. Також всім збірним рекомендовано протестувати футболістів і персонал на COVID-19 тричі за час зборів - за 14 днів до матчу, за 10 днів до гри і за один день до гри команди.

Зазначено, що в Харкові збір національної команди України розпочнеться без легіонерів в складі 19 футболістів. Гравці, які виступають в іноземних чемпіонатах, приєднаються до збірної після ігор в клубах.

Джерело: Meta Ratings