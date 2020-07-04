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    Рекордсмена світу з марафонського бігу дискваліфікували на чотири роки

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    Вілсон Кіпсанґ вважався одним із найтитулованіших марафонців світу - Рекордсмена світу з марафонського бігу дискваліфікували на чотири роки
    Вілсон Кіпсанґ вважався одним із найтитулованіших марафонців світу
    Фото - The Guardian

    Вілсон Кіпсанґ намагався обдурити допінгових контролерів

    Рекордсмен світу з марафонського бігу Вілсон Кіпсанґ із Кенії дискваліфікований на чотири роки за порушення пунктів 2.4 і 2.5 антидопінгових правил – неправдиве пояснення четвертого пропущеного допінг-тесту.

    Кіпсанґ представив AIU світлину перевернутої вантажівки і заявив, що дорога була зруйнована і він не міг приїхати на місце, вказане в його електронній системі ADAMS. Антидопінг з'ясував і довів, що це фальшивка і жодної аварії не було. Представлена світлина була зроблена на три місяці пізніше.

    38-річний Вілсон Кіпсанґ встановив світовий рекорд у марафоні 2:03.23 під час Берлінського марафону-2016. На його рахунку – п’ять перемог на марафонах класу «Мейджор», бронза Олімпіади Лондон-2012.

     Читайте також: Ексрекордсмена світу арештували для порушення карантину
    допінг марафон вантажівки легка атлетика Вілсон Кіпсанґ
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