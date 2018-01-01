Республіка Корея збільшить термін перебування іноземців на час Олімпійських ігор
- Вчора, 21:55
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Для цього іноземні громадяни повинні подати заявку в імміграційний центр
Республіка Корея збільшить термін перебування в країні для іноземних гостей на час Олімпійських ігор в Пхьончхані.
Про це повідомило Міністерство юстиції Республіки Корея.
Іноземним відвідувачам при короткостроковому перебуванні або безвізової подорожі дозволяється перебування на термін до 90 днів.
За даними міністерства, спеціальний дозвіл дозволить іноземцям продовжити період свого перебування на 30 днів - до 120.
Для цього іноземні громадяни повинні подати заявку в імміграційний центр Республіки Корея і надати необхідні документи - вхідні квитки на ігри.
Відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані відбудуться 9 лютого.
Змагання триватимуть до 25 лютого.
Джерело: 24news.com.ua