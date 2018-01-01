Республіка Корея збільшить термін перебування іноземців на час Олімпійських ігор

Для цього іноземні громадяни повинні подати заявку в імміграційний центр

Республіка Корея збільшить термін перебування в країні для іноземних гостей на час Олімпійських ігор в Пхьончхані. Про це повідомило Міністерство юстиції Республіки Корея. Іноземним відвідувачам при короткостроковому перебуванні або безвізової подорожі дозволяється перебування на термін до 90 днів. За даними міністерства, спеціальний дозвіл