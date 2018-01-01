Рейтинг FIDE. Сестри Музичук закінчили рік в топ-10

Інші українки за межами топ-30

Сестри Анна і Марія Музичук завершили 2017 рік на третій і сьомій позиціях відповідно в рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE). Наталія Жукова розташувалася на 36-му місці, Анна Ушеніна - на 41-му. Всього в топ-100 потрапили 8 українок. Рейтинг ФІДЕ на січень 2018 року 1. Ху Їфан (Китай) - 26802. Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 25723. Анна