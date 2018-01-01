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    Рейтинг FIDE. Сестри Музичук закінчили рік в топ-10

    Інші українки за межами топ-30
    Сестри Анна і Марія Музичук завершили 2017 рік на третій і сьомій позиціях відповідно в рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE). Наталія Жукова розташувалася на 36-му місці, Анна Ушеніна - на 41-му. Всього в топ-100 потрапили 8 українок. Рейтинг ФІДЕ на січень 2018 року 1. Ху Їфан (Китай) - 26802. Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 25723. Анна
    • Сьогодні, 17:43
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    Анна Музичук. Фото: AFP
    Анна Музичук. Фото: AFP

    Інші українки за межами топ-30

    Сестри Анна і Марія Музичук завершили 2017 рік на третій і сьомій позиціях відповідно в рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

    Наталія Жукова розташувалася на 36-му місці, Анна Ушеніна - на 41-му.

    Всього в топ-100 потрапили 8 українок.

    Рейтинг ФІДЕ на січень 2018 року

    1. Ху Їфан (Китай) - 2680
    2. Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 2572
    3. Анна Музичук (Україна) - 2571
    4. Олександра Костенюк (Росія) - 2561
    5. Катерина Лагно (Росія) - 2556
    6. Вікторія Чміліте (Литва) - 2542
    7. Марія Музичук (Україна) - 2540
    8. Лей Тінцзе (Китай) - 2531
    9. Тань Джуньї (Китай) - 2523
    10. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 2522 ...
    36. Наталія Жукова (Україна) - 2438 ...
    41. Анна Ушеніна (Україна) - 2423 ...
    57. Інна Гапоненко (Україна) - 2410 ...
    86. Юлія Осмак (Україна) - 2375 ...
    96. Тетяна Василевич (Україна) - 2360 ...
    100. Наталья Букса (Україна) - 2357

    Джерело: ua.tribuna.com

    Марія Музичук шахи рейтинг
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