Рейтинг FIDE. Сестри Музичук закінчили рік в топ-10
- Сьогодні, 17:43
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Інші українки за межами топ-30
Сестри Анна і Марія Музичук завершили 2017 рік на третій і сьомій позиціях відповідно в рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).
Наталія Жукова розташувалася на 36-му місці, Анна Ушеніна - на 41-му.
Всього в топ-100 потрапили 8 українок.
Рейтинг ФІДЕ на січень 2018 року
1. Ху Їфан (Китай) - 2680
2. Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 2572
3. Анна Музичук (Україна) - 2571
4. Олександра Костенюк (Росія) - 2561
5. Катерина Лагно (Росія) - 2556
6. Вікторія Чміліте (Литва) - 2542
7. Марія Музичук (Україна) - 2540
8. Лей Тінцзе (Китай) - 2531
9. Тань Джуньї (Китай) - 2523
10. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 2522 ...
36. Наталія Жукова (Україна) - 2438 ...
41. Анна Ушеніна (Україна) - 2423 ...
57. Інна Гапоненко (Україна) - 2410 ...
86. Юлія Осмак (Україна) - 2375 ...
96. Тетяна Василевич (Україна) - 2360 ...
100. Наталья Букса (Україна) - 2357
Джерело: ua.tribuna.com