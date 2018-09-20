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    Рейтинг ФІФА. Збірна України має найбільший прогрес за місяць серед усіх збірних світу

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    Фото: ФФУ - Рейтинг ФІФА. Збірна України має найбільший прогрес за місяць серед усіх збірних світу
    Фото: ФФУ

    ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних

    20 вересня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 29-у сходинку, маючи 1483 бали.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Збірна України в новому рейтингу, після вересневих перемог у Лізі націй над Чехією в гостях (2:1) та Словаччиною у Львові (1:0), перебуває на 29-му місці, піднявшись за місяць на шість сходинок.

    І це, зазначимо, є найкращим показником прогресу серед усіх членів ФІФА.

    Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 19-й позиції.

    Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 47-е місця.

    На першу сходинку піднялася збірна Бельгії, яка випереджає чемпіонів світу за сотими.

    Рейтинг ФІФА станом на 20 вересня

    1. Бельгія - 1729
    2. Франція - 1729
    3. Бразилія - 1663
    4. Хорватія - 1634
    5. Уругвай - 1632
    6. Англія - 1612
    7. Португалія - 1606
    8. Швейцарія - 1598
    9. Іспанія -1597
    10. Данія - 1581

    29. Україна - 1483

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