Рейтинг ФІФА. Збірна України має найбільший прогрес за місяць серед усіх збірних світу



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Фото: ФФУ

ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних

20 вересня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 29-у сходинку, маючи 1483 бали.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Збірна України в новому рейтингу, після вересневих перемог у Лізі націй над Чехією в гостях (2:1) та Словаччиною у Львові (1:0), перебуває на 29-му місці, піднявшись за місяць на шість сходинок.

І це, зазначимо, є найкращим показником прогресу серед усіх членів ФІФА.

Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 19-й позиції.

Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 47-е місця.

На першу сходинку піднялася збірна Бельгії, яка випереджає чемпіонів світу за сотими.

Рейтинг ФІФА станом на 20 вересня

1. Бельгія - 1729

2. Франція - 1729

3. Бразилія - 1663

4. Хорватія - 1634

5. Уругвай - 1632

6. Англія - 1612

7. Португалія - 1606

8. Швейцарія - 1598

9. Іспанія -1597

10. Данія - 1581

…

29. Україна - 1483