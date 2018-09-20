Рейтинг ФІФА. Збірна України має найбільший прогрес за місяць серед усіх збірних світу
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ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних
20 вересня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна посідає 29-у сходинку, маючи 1483 бали.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Збірна України в новому рейтингу, після вересневих перемог у Лізі націй над Чехією в гостях (2:1) та Словаччиною у Львові (1:0), перебуває на 29-му місці, піднявшись за місяць на шість сходинок.
І це, зазначимо, є найкращим показником прогресу серед усіх членів ФІФА.
Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 19-й позиції.
Суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 47-е місця.
На першу сходинку піднялася збірна Бельгії, яка випереджає чемпіонів світу за сотими.
Рейтинг ФІФА станом на 20 вересня
1. Бельгія - 1729
2. Франція - 1729
3. Бразилія - 1663
4. Хорватія - 1634
5. Уругвай - 1632
6. Англія - 1612
7. Португалія - 1606
8. Швейцарія - 1598
9. Іспанія -1597
10. Данія - 1581
…
29. Україна - 1483