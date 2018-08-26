Рейтинг WTA. Світоліна зберегла сьому сходинку, Ястремська встановила особистий рекорд



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Даяна Ястремська

Цуренко залишилася в топ-40

У неділю, 26-го серпня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла сьоме місце.

18-річна Ястремська завдяки виходу до другого кола основи на турнірі в Нью-Хейвені зуміла відновити свій особистий рекорд, який встановила в середині липня (100-е місце).

Ястремська, якій вдалося успішно пройти три раунди кваліфікації на Connecticut Open, а потім виграти в стартовому матчі в основі, піднялася відразу на шість позицій у порівнянні з останніми даними в рейтингу.

У топ-40 залишилася і Леся Цуренко.

Рейтинг WTA станом на 26 серпня

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 8061.

2 (2). Кароліна Возняцьки (Данія) - 5975.

3 (3). Слоан Стівенс (США) - 5482.

4 (4). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305.

5 (5). Петра Квітова (Чехія) - 4885.

6 (6). Каролін Гарсія (Франція) - 4725.

7 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 4555.

8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105.

9 (9). Юлія Гергес (Німеччина) - 3900.

10 (10). Олена Остапенко (Латвія) - 3787

...

36 (35). Леся Цуренко (Україна) - 1385

86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) - 761

87 (88). Катерина Козлова (Україна) - 757

98 (104). Даяна Ястремська (Україна) - 688

131 (133). Марта Костюк (Україна) - 472