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    Рейтинг WTA. Світоліна зберегла сьому сходинку, Ястремська встановила особистий рекорд

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    Даяна Ястремська - Рейтинг WTA. Світоліна зберегла сьому сходинку, Ястремська встановила особистий рекорд
    Даяна Ястремська

    Цуренко залишилася в топ-40

    У неділю, 26-го серпня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла сьоме місце.

    18-річна Ястремська завдяки виходу до другого кола основи на турнірі в Нью-Хейвені зуміла відновити свій особистий рекорд, який встановила в середині липня (100-е місце).

    Ястремська, якій вдалося успішно пройти три раунди кваліфікації на Connecticut Open, а потім виграти в стартовому матчі в основі, піднялася відразу на шість позицій у порівнянні з останніми даними в рейтингу.

    У топ-40 залишилася і Леся Цуренко.

    Рейтинг WTA станом на 26 серпня

    1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 8061.
    2 (2). Кароліна Возняцьки (Данія) - 5975.
    3 (3). Слоан Стівенс (США) - 5482.
    4 (4). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 5305.
    5 (5). Петра Квітова (Чехія) - 4885.
    6 (6). Каролін Гарсія (Франція) - 4725.
    7 (7). Еліна Світоліна (Україна) - 4555.
    8 (8). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105.
    9 (9). Юлія Гергес (Німеччина) - 3900.
    10 (10). Олена Остапенко (Латвія) - 3787
    ...
    36 (35). Леся Цуренко (Україна) - 1385
    86 (86). Катерина Бондаренко (Україна) - 761
    87 (88). Катерина Козлова (Україна) - 757
    98 (104). Даяна Ястремська (Україна) - 688
    131 (133). Марта Костюк (Україна) - 472

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Даяна Ястремська рекорд Марта Костюк
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