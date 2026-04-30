Результати понад 100 матчів чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути анульовані

glavcom.ua
Результати щонайменше 133 матчів вищого дивізіону чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути визнані недійсними через ймовірні порушення при оформленні документів гравців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, що результати понад 100 ігор чемпіонату Нідерландів можуть бути переглянуті, оскільки низка футболістів виходила на поле без необхідних документів. Багато хто з них отримував друге громадянство (Індонезія, Суринам або Кабо-Верде) для виступів за національні збірні.

Згідно з нідерландським законодавством у таких випадках гравці могли втратити громадянство Нідерландів і мали оформити дозвіл на роботу.

При цьому ймовірні порушення залишалися поза увагою протягом кількох років. Ситуація отримала розвиток навесні, коли НАК «Бреда» звернув на проблему і вимагав перегравання одного з матчів. Королівський футбольний союз Нідерландів відхилив цю вимогу, після чого клуб подав апеляцію.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
