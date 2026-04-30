Результати понад 100 матчів чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути анульовані

Ймовірні порушення під час матчів чемпіонату Нідерландів залишалися поза увагою протягом кількох років

Результати щонайменше 133 матчів вищого дивізіону чемпіонату Нідерландів з футболу можуть бути визнані недійсними через ймовірні порушення при оформленні документів гравців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, що результати понад 100 ігор чемпіонату Нідерландів можуть бути переглянуті, оскільки низка футболістів виходила на поле без необхідних документів. Багато хто з них отримував друге громадянство (Індонезія, Суринам або Кабо-Верде) для виступів за національні збірні.

Згідно з нідерландським законодавством у таких випадках гравці могли втратити громадянство Нідерландів і мали оформити дозвіл на роботу.

При цьому ймовірні порушення залишалися поза увагою протягом кількох років. Ситуація отримала розвиток навесні, коли НАК «Бреда» звернув на проблему і вимагав перегравання одного з матчів. Королівський футбольний союз Нідерландів відхилив цю вимогу, після чого клуб подав апеляцію.

