«Арсенал» і «Манчестер Юнайтед» розділили нагороди місяця чемпіонату Англії

Принципові суперники забрали індивідуальні призи

Англійська Прем'єр-ліга оголосила лауреатів за підсумками березня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Півзахисник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш став найкращим гравцем місяця. У звітний період португалець провів чотири поєдинки в чемпіонаті. Хавбек оформив два голи та чотири результативні передачі.

Тим часом керманич лондонського «Арсенала» Мікель Артета – найкращий тренер березня в АПЛ. «Каноніри» за місяць оформили три перемоги в трьох турах чемпіонату Англії. Зокрема, столичний клуб виграв дербі в лондонського «Челсі» (2:1), здолав «Брайтон» (1:0) та розібрався з ліверпульським «Евертоном» (2:0).

«Арсенал» залишається лідером Прем'єр-ліги. Команда Артети набрала 70 очок за 31 тур. «Манчестер Сіті» відстає на дев'ять пунктів із матчем у запасі. Натомість МЮ Фернандеша – третій (55 пунктів).

Тим часом «Челсі» усунув лідера команди від прийдешніх поєдинків. Півзахисник Енцо Фернандес виключений з обойми щонайменше на два матчі. Менеджмент «синіх» відреагував на скандальні заяви аргентинця впродовж останнього часу.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.