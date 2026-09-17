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Річка Фіцрой, у якій мешкають крокодили, прийме змагання на Олімпійських іграх у 2032 році

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Річка Фіцрой, у якій мешкають крокодили, прийме змагання на Олімпійських іграх у 2032 році
Олімпійські ігри 2032 року пройдуть у Брісбені з 23 липня по 8 серпня.
фото: Вікіпедія

Технічна оцінка не виявила проблем

Річка Фіцрой, у якій мешкають крокодили, прийме змагання з веслування на Олімпійських іграх у 2032 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряди Великої Британії, Німеччини та Ірландії висловлювали занепокоєння щодо рівня безпеки. Перенести змагання до іншої частини штату Брісбен вимагали 542 веслувальники, серед яких буві олімпійський чемпіон Дрю Гінн.

Також питання викликала велика кількість мулу та ризик повеней, втім технічна оцінка не знайшла проблем.

На річці Фіцрой, згідно зі словам президентаWorld Rowing Жана-Крістофа Роллана, відбудеться чотири змагання: веслування, паравеслування, спринтерського веслування на каное та параканое.

Олімпійські ігри 2032 року пройдуть у Брісбені з 23 липня по 8 серпня.

Нагадаємо, що раніше очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний заявив, що Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2028, якщо на ній росіяни будуть виступати під своїм прапором. 

Теги: олімпійські ігри

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