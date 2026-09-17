У легендарного шотландського футболіста лікарі виявили важкий діагноз

Про хворобу Альцгеймера у Денні Макгрейна розповіла його дружина

Колишній футболіст «Селтіка» та збірної Шотландії Денні Макгрейн повідомив, що йому діагностували хворобу Альцгеймера. Про це повідомляє «Главком».

Важке зізнання родини футболіста

Дружина футболіста Ларейн розповіла, що родина вирішила відкрито повідомити про діагноз після того, як минув певний час від його встановлення. За її словами, Макгрейн завжди любив допомагати вболівальникам: він відвідував людей у лікарнях, підтримував благодійні заходи та надсилав прихильникам слова підтримки. Однак із перебігом хвороби це стало для нього складніше. «Ми хотіли чесно пояснити його ситуацію, з турботою та повагою, яку родина “Селтіка» завжди нам демонструвала», – зазначила Ларейн.

У клубі наголосили, що Макгрейн продовжує долати труднощі, пов’язані з діагнозом, у колі сім’ї та залишається в доброму настрої. Він проводить час із близькими, стежить за футболом і підтримує зв’язок із «Селтіком». «Денні завжди буде на самому верху списку легенд «Селтіка». Він справжня величина у футболі, і ми глибоко вдячні за все, що він зробив для клубу та людей навколо нього», – заявив генеральний директор «Селтіка» Майкл Ніколсон.

Шлях Макгрейна разом із «Селтіком»

Макгрейн виступав за «Селтік» із 1970 до 1987 року та провів за команду 663 офіційні матчі. Разом із клубом він виграв сім чемпіонських титулів Шотландії, п’ять національних кубків і два Кубки ліги. На міжнародному рівні захисник зіграв 62 матчі за збірну Шотландії. У період розквіту кар’єри Макгрейна вважали одним із найкращих, а подекуди й найсильнішим правим захисником світу. У «Селтіку» його також називали одним із найвидатніших футболістів в історії шотландського футболу.

Макгрейн і надалі залишається частиною клубного життя: раніше він працював на різних тренерських посадах, підтримував розвиток молодіжної системи та виконував обов’язки клубного амбасадора.

Нагадаємо, що знаменитий екстренер «Реала» захворів на деменцію.