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Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи
Український нападник оформив перши забитий м'яч у сезоні
фото: Instagram Романа Яремчука

Український форвард вразив ворота «Ягеллонії»

Головний тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль прокоментував забитий м'яч Романа ЯРемчук у матчі Лізі Європи з «Ягеллонією». Про це повідомляє «Главком».

«Ти завжди сподіваєшся, що гравець, який виходить на заміну, буде в належному тонусі та якісно увійде в гру. Цього разу Яремчук вийшов і забив переможний м'яч – у цьому сенсі рішення виявилося правильним і вдалим, але всю роботу на полі виконують гравці, і саме вони заслуговують на всі привітання», – сказав Альгуасіль.

Для Романа Яремчука цей забитий м'яч став першим у поточному сезоні. Загалом на його рахунку 11 голів татри асисти у складі грецького клубу.

«Олімпіакос» після чотриьох турів чемпіонату Греції йде на шостому місці, маючи в своєму активі сім зароблених балів.

Нагадаємо, що юний українець Сумаель Осіпович підписав контракт із «Реалом».

До слова, «Зоря» оголосила про підписання контракту зі скандальною ексзіркою «Динамо» Жерсоном Родрігешом.

Теги: Роман Яремчук ФК Олімпіакос Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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