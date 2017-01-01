Рігондо: Змушу відповісти Ломаченка за те, що він мене обзивав

Кубинський боксер серйозно налаштований на перемогу

Кубинський «шакал» Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) заявив, що змусить Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) у бою відповісти за свої слова. Як сказав сам Рігондо, він поважає український народ, проте на рингу він не збирається панькатися з українцем. «Він називав мене боягузом і бовдуром? Я поважаю Ломаченка. Він великий боєць. Я поважаю



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Кубинський боксер серйозно налаштований на перемогу

Кубинський «шакал» Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) заявив, що змусить Василя Ломаченка (9-1, 7 КО) у бою відповісти за свої слова.

Як сказав сам Рігондо, він поважає український народ, проте на рингу він не збирається панькатися з українцем.

«Він називав мене боягузом і бовдуром? Я поважаю Ломаченка. Він великий боєць. Я поважаю весь український народ. Але прийде день бою, і я змушу його відповісти за те, що він так мене обзивав», - сказав він.

«Мій наступний поєдинок - завжди найскладніший і важливий. Немає ніяких сумнівів, що Ломаченко - дуже особливий боксер. Я б навіть сказав, що він - найбільший виклик у моїй кар'єрі. 4 роки тому дуже значущим був поєдинок проти Донейра. Зараз - проти Ломаченко. 9 грудня світ побачить, на що я здатний. Ломаченко - чудовий боксер. Один з кращих боксерів світу прямо зараз, і сумніватися в цьому не можна», - цитує слова Рігондо tribuna.com.

Нагадаємо, що поєдинок між Рігондо та Ломаченком відбудеться 9-го грудня 2017 року.

Джерело: ТСН