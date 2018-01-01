«Рівер Плейт» хоче придбати півзахисника «Динамо»

Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині

Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині. Про це повідомляє Fox Sports Argentina. Парагвайцем зацікавився «Рівер Плейт», який зараз йде на 17-му місці в чемпіонаті. У цьому сезоні Гонсалес провів 12 матчів за «Динамо», забив один гол і зробив один ассист. Раніше стало відомо,



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Дерліс Гонсалес. Фото: ФК Динамо

Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині

Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині.

Про це повідомляє Fox Sports Argentina.

Парагвайцем зацікавився «Рівер Плейт», який зараз йде на 17-му місці в чемпіонаті.

У цьому сезоні Гонсалес провів 12 матчів за «Динамо», забив один гол і зробив один ассист.

Раніше стало відомо, що захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.

Також стало відомо, що швейцарський журналіст Моріц Марталер заявив, що «Динамо» ніколи не робило пропозицій щодо придбання захисника «Янг Бойз» Касіма Нуху.

Джерело: ua.tribuna.com