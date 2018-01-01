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    «Рівер Плейт» хоче придбати півзахисника «Динамо»

    Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині
    Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині. Про це повідомляє Fox Sports Argentina. Парагвайцем зацікавився «Рівер Плейт», який зараз йде на 17-му місці в чемпіонаті. У цьому сезоні Гонсалес провів 12 матчів за «Динамо», забив один гол і зробив один ассист. Раніше стало відомо,
    • Сьогодні, 18:27
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    Дерліс Гонсалес. Фото: ФК Динамо
    Дерліс Гонсалес. Фото: ФК Динамо

    Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині

    Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині.

    Про це повідомляє Fox Sports Argentina.

    Парагвайцем зацікавився «Рівер Плейт», який зараз йде на 17-му місці в чемпіонаті.

    У цьому сезоні Гонсалес провів 12 матчів за «Динамо», забив один гол і зробив один ассист.

    Раніше стало відомо, що захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.

    Також стало відомо, що швейцарський журналіст Моріц Марталер заявив, що «Динамо» ніколи не робило пропозицій щодо придбання захисника «Янг Бойз» Касіма Нуху.

    Джерело: ua.tribuna.com

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