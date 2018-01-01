«Рівер Плейт» хоче придбати півзахисника «Динамо»
- Сьогодні, 18:27
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Дерліс Гонсалес. Фото: ФК Динамо
Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині
Півзахисник «Динамо» Дерліс Гонсалес може продовжити кар'єру в Аргентині.
Про це повідомляє Fox Sports Argentina.
Парагвайцем зацікавився «Рівер Плейт», який зараз йде на 17-му місці в чемпіонаті.
У цьому сезоні Гонсалес провів 12 матчів за «Динамо», забив один гол і зробив один ассист.
Раніше стало відомо, що захисник «Динамо» Александар Пантич продовжить кар'єру в СПАЛ.
Також стало відомо, що швейцарський журналіст Моріц Марталер заявив, що «Динамо» ніколи не робило пропозицій щодо придбання захисника «Янг Бойз» Касіма Нуху.
Джерело: ua.tribuna.com