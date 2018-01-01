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    «Динамо» не робило пропозицій щодо трансферу захисника «Янг Бойз»

    Transfermarkt оцінює гравця в три мільйони євро
    Швейцарський журналіст Моріц Марталер заявив, що «Динамо» ніколи не робило пропозицій щодо придбання захисника «Янг Бойз» Касыма Нуху. Журналіст також підтвердив інформацію про інтерес до 22-річного ганця з боку «Спартака», але зазначив, що сам футболіст не бажає переїжджати в Росію. Раніше повідомлялося, що
    • Сьогодні, 11:00
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    Касім Нуху. Фото: Getty Images
    Касім Нуху. Фото: Getty Images

    Transfermarkt оцінює гравця в три мільйони євро

    Швейцарський журналіст Моріц Марталер заявив, що «Динамо» ніколи не робило пропозицій щодо придбання захисника «Янг Бойз» Касыма Нуху.

    Журналіст також підтвердив інформацію про інтерес до 22-річного ганця з боку «Спартака», але зазначив, що сам футболіст не бажає переїжджати в Росію.

    Раніше повідомлялося, що Нуху є одним з кандидатів на заміну Домагою Віді.

    У поточному сезоні Касім Нуху провів 27 матчів у складі швейцарського клубу, в яких забив два голи і зробив дві гольові передачі.

    Transfermarkt оцінює гравця в три мільйони євро.

    Джерело: Динамоманія

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