  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Рівер Плейт» відмовляється проводити матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес за межами Аргентини

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту&nbsp;favbet.com - «Рівер Плейт» відмовляється проводити матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес за межами Аргентини
    Фото взяте з сайту favbet.com

    Відповідну заяву клуб оприлюднив на своєму офіційному сайті

    Керівництво «Рівера» назвало рішення КОНМЕБОЛ проводити другий матч фіналу у Мадриді «незбагненним», а намір залишити 66 тисяч фанатів без можливості підтримати свій улюблений клуб у такій важливій грі «непрощенним».

    «Рівер Плейт» також відмовився визнавати свою провину за інцидент із атакою своїх фанатів на гравців «Боки Хуніорс». Через той епізод гру довелося скасовувати.

    Матч був призначений на 24 листопада. Керівництво «Боки» спочатку висловлювало невдоволення рішенням про перегравання і вимагало дискваліфікувати «Рівер Плейт».

    Перший матч завершився внічию - 2:2. Матч-відповідь фіналу має відбутися 9 грудня.

    Нагадаємо, фінал кубку Лібертадорес перенесли через напад вболівальників на автобус «Бока Хуніорс».

    Джерело: Динамомания

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ