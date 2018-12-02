«Рівер Плейт» відмовляється проводити матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес за межами Аргентини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту favbet.com

Відповідну заяву клуб оприлюднив на своєму офіційному сайті

Керівництво «Рівера» назвало рішення КОНМЕБОЛ проводити другий матч фіналу у Мадриді «незбагненним», а намір залишити 66 тисяч фанатів без можливості підтримати свій улюблений клуб у такій важливій грі «непрощенним».

«Рівер Плейт» також відмовився визнавати свою провину за інцидент із атакою своїх фанатів на гравців «Боки Хуніорс». Через той епізод гру довелося скасовувати.

Матч був призначений на 24 листопада. Керівництво «Боки» спочатку висловлювало невдоволення рішенням про перегравання і вимагало дискваліфікувати «Рівер Плейт».

Перший матч завершився внічию - 2:2. Матч-відповідь фіналу має відбутися 9 грудня.

Нагадаємо, фінал кубку Лібертадорес перенесли через напад вболівальників на автобус «Бока Хуніорс».

Джерело: Динамомания