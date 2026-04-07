Шакіл О'Ніл оголосив про запуск власної баскетбольної ліги

Один з найкращих баскетболістів в історії хоче розкрити таланти данкменів з усього світу

Легендарний центровий НБА Шакіл О'Ніл оголосив про запуск першої у світі професійної ліги данків під назвою Dunkman. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Variety.

Особливості майбутніх змагань

Проєкт, реалізований за масштабної підтримки медіагіганта TNT Sports та компанії Authentic Brands Group, має на меті здійснити справжню революцію в баскетбольній культурі, трансформувавши окремі шоу на повноцінну спортивну дисципліну з чітко структурованим професійним чемпіонатом. Дебютний сезон амбітної ліги Dunkman офіційно стартує влітку 2026 року, об'єднавши 24 найталановитіших атлетів з усього світу, які протягом чотирьох інтенсивних групових етапів виборюватимуть право виступити у фінальній частині – Світовому чемпіонаті. Головним стимулом для учасників стане не лише світове визнання, а й вражаючий призовий фонд, адже переможець фінального протистояння отримає грандіозну суму в 500 000 доларів.

Посаду комісара ліги обійме легендарний Шакіл О'Ніл, який неодноразово публічно висловлював своє глибоке незадоволення занепадом традиційних данк-контестів у НБА, називаючи їхню якість протягом останніх 15 років просто жахливою. За задумом О'Ніла, нова організація нарешті надасть майстрам кидків зверху глобальну платформу для самореалізації, професійний статус та реальну можливість побудувати успішну кар'єру з високими фінансовими ставками.

Висвітлення змагань

Медійне охоплення проєкту обіцяє бути потужним: прямі трансляції матчів забезпечать провідні телеканали TNT, TBS, truTV та стримінгова платформа HBO Max, а додатковий ексклюзивний контент активно поширюватиметься через цифрові медіагіганти, такі як Bleacher Report та House of Highlights. Партнером цієї ініціативи також виступить фармацевтична корпорація Eli Lilly & Co.

Організатори прагнуть залучити до змагань справжніх спортивних інноваторів – від «вірусних» зірок соціальних мереж до абсолютно несподіваних талантів із різних куточків планети. Яскравим прикладом такого підходу став лікар із Польщі, який настільки вразив Шакіла своїми атлетичними здібностями під час пілотного проєкту, що став символом нової філософії ліги: шукати найкращих данкерів незалежно від їхнього професійного досвіду чи походження.

