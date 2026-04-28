Клуб Ткаченка вийшов до плейін баскетбольної Адріатичної ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Задар» Ткаченка 30 квітня 2026 року зіграє проти «Суботіци» за вихід у плейоф

«Задар» Ткаченка фінішував на 10-му місці регулярного чемпіонату Адріатичної ліги

Хорватський «Задар» програв «Студентскі Центар» 59:73 в матчі останнього туру регулярного чемпіонату Адріатичної ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Іван Ткаченко відіграв 16 хвилин, набрав 3 очки (1/2 триочкові), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот.

Попри поразку «Задар» фінішував на 10-му місці і з останньої позиції вийшов до плейін і тепер 30 квітня 2026 року зіграє проти «Суботіци» в боротьбі за вихід у плейоф.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Іван Ткаченко

Читайте також

Святослав Михайлюк (праворуч) провів непоганий матч
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
«Синьо-жовті» під час останньої міжнародної паузи
У збірній України з баскетболу може з'явитися американець Реклама
4 квiтня, 15:22
CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці Реклама
6 квiтня, 12:40
«Будівельник» у фіналі не лишив шансів «Франківську-Прикарпаття»
Визначився переможець Жіночої баскетбольної Суперліги
8 квiтня, 00:25
У регулярному сезоні Єврокубку Харпер посів друге місце за набраними очками та показником ефективності
Харпер став першим в історії дворазовим найкращим гравцем сезону Єврокубка
15 квiтня, 15:07
Олексій Лень є єдиним представником України в найпрестижнішому баскетбольному турнірі Європи
«Реал» Леня дізнався суперника у плейоф Євроліги
18 квiтня, 12:14
Вирішальні матчі Суперліги розпочнуться 25 квітня 2026 року
Півфінали баскетбольної Суперліги: 10 найкращих моментів
23 квiтня, 10:33
Приз імені Джона Хавлічека отримує гравець НБА, який робить внесок у успіх команди після виходу з лави запасних
НБА назвала «Найкращого шостого гравця» сезону
23 квiтня, 11:47
За підсумками регулярного чемпіонату БК «Запоріжжя» посів шосте місце
Клуб баскетбольної Суперліги змінить тренера перед стартом нового сезону
24 квiтня, 10:42

Рекордно мала кількість гравців заявилася на драфт НБА
Клуб Сидорова поступився у другому півфіналі чемпіонату Латвії з баскетболу
Збірна України з художньої гімнастики назвала склад на Чемпіонат Європи
ПСЖ – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
«ПСЖ» – «Баварія»: де та коли дивитися півфінал Ліги чемпіонів
Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи
В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
