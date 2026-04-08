Визначився переможець Жіночої баскетбольної Суперліги

Ілля Мандебура
«Будівельник» у фіналі не лишив шансів «Франківську-Прикарпаття»
фото: Федерація баскетболу України

Столичний «Будівельник» встановив для себе важливе досягнення

Столичний «Будівельник» здобув виїзну перемогу з рахунком 72:50 над «Франківськом-Прикарпаттям» і виграв фінальну серію з рахунком за матчами 2:0, ставши новим чемпіоном жіночої Суперліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федерацію баскетболу України. 

Хід фіналу 

Після конкурентної першої чверті, в другій «Будівельник» оформив двозначну перевагу і далі продовжував її збільшувати. Максимально киянки вигравали «+26» в четвертій чверті і перемогли у всіх чотирьох десятихвилинках матчу. По 15 очок у переможниць набрали Ксенія Панькіна та Анжеліка Ляшко, а Кристина Філевич оформила дабл-дабл з 14 очками і 12 підбираннями. У «Франківська-Прикарпаття» 16 очок в активі Ірини Бугайової, 15 балів набрала Богдана Лапхан.

Будівельник вперше в своїй історії виграв жіночий чемпіонат України. В цьому сезоні команда Віталія Чернія стала непереможною, не програвши жодного матчу і вигравши золотий дубль – раніше «Будівельник» здобув Кубок України.

Жіноча Суперліга. Фінал

«Франківськ-Прикарпаття» – «Будівельник» 50:72 (12:19, 13:20, 16:17, 9:16)

Індивідуальні нагороди

Після завершення матчу відбулась церемонія нагородження, за якій зокрема були відзначені кращі гравчині сезону. Зокрема, головну відзнаку, звання MVP чемпіонату жіночої Суперліги, отримала форвардиня «Будівельника» та збірної України Кристина Філевич. У 20 матчах сезону Філевич в середньому набирала 12,0 очка, збирала 11,3 підбирання та віддавала 2,9 передачі. Вона стала кращою в сезоні за підбираннями і рейтингом ефективності.

До символічної п’ятірки за підсумком сезону жіночої Суперліги увійшли:

  • Ольга Алексейчик – «Франківськ-Прикарпаття»
  • Олена Самбурська – «ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.»
  • Анжеліка Ляшко – «Будівельник»
  • Ксенія Панькіна – «Будівельник»
  • Ірина Бугайова – «Франківськ-Прикарпаття»

Остання з зазначених спортсменок також отримала нову відзнаку – іменну нагороду імені олімпійської чемпіонки Марини Ткаченко як краща молода гравчиня жіночої Суперліги за підсумком сезону.

Нагадаємо, що визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги. Перші матчі плейоф пройшли 4 квітня 2026 року.  

Читайте також

Різ не був обраний на драфті, але пізніше підписав контракт із «Вашингтоном»
Новачок НБА повторив досягнення легендарного О'Ніла
Вчора, 12:55
CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці Реклама
6 квiтня, 12:40
Дончич пропустить решту регулярного сезону НБА
Відновлення зірки НБА Дончича після травми: інсайдер повідомив деталі
6 квiтня, 09:27
Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США
18 березня, 13:50
У рейтингу асистентів відбору Аліна Ягупова зайняла четверте місце
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
18 березня, 13:18
Збірна України повністю контролювала перебіг поєдинку заключного туру першого раунду відбору на Чемпіонат Європи
Україна перемогла Азербайджан у заключному матчі першого раунду відбору на Євробаскет Реклама
17 березня, 19:15
«Шльонськ» з Саноном у складі здобув перемогу над «Гурніком»
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
11 березня, 11:55
Бобров допоміг бухарестському «Динамо» здобути перемогу над «Таргу-Муреш»
Бобров набрав 15 очок у матчі чемпіонату Румунії з баскетболу
10 березня, 09:25
Ковляр допоміг «Будучності» виграти у «Ігокеа»
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі
9 березня, 10:03

Визначився переможець Жіночої баскетбольної Суперліги
Незавершений камбек. Хто переміг у першому матчі 1/4 фіналу між «Реалом» і «Баварією»
Незавершений камбек. Хто переміг у першому матчі 1/4 фіналу між «Реалом» і «Баварією»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
Шакіл О'Ніл оголосив про запуск власної баскетбольної ліги
Шакіл О'Ніл оголосив про запуск власної баскетбольної ліги
Юний український футболіст поспілкувався з легендою «Реала»
Юний український футболіст поспілкувався з легендою «Реала»
«Ювентус» знову втратив нападника
«Ювентус» знову втратив нападника

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
