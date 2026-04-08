Визначився переможець Жіночої баскетбольної Суперліги

Столичний «Будівельник» встановив для себе важливе досягнення

Столичний «Будівельник» здобув виїзну перемогу з рахунком 72:50 над «Франківськом-Прикарпаттям» і виграв фінальну серію з рахунком за матчами 2:0, ставши новим чемпіоном жіночої Суперліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Федерацію баскетболу України.

Хід фіналу

Після конкурентної першої чверті, в другій «Будівельник» оформив двозначну перевагу і далі продовжував її збільшувати. Максимально киянки вигравали «+26» в четвертій чверті і перемогли у всіх чотирьох десятихвилинках матчу. По 15 очок у переможниць набрали Ксенія Панькіна та Анжеліка Ляшко, а Кристина Філевич оформила дабл-дабл з 14 очками і 12 підбираннями. У «Франківська-Прикарпаття» 16 очок в активі Ірини Бугайової, 15 балів набрала Богдана Лапхан.

Будівельник вперше в своїй історії виграв жіночий чемпіонат України. В цьому сезоні команда Віталія Чернія стала непереможною, не програвши жодного матчу і вигравши золотий дубль – раніше «Будівельник» здобув Кубок України.

Жіноча Суперліга. Фінал

«Франківськ-Прикарпаття» – «Будівельник» 50:72 (12:19, 13:20, 16:17, 9:16)

Індивідуальні нагороди

Після завершення матчу відбулась церемонія нагородження, за якій зокрема були відзначені кращі гравчині сезону. Зокрема, головну відзнаку, звання MVP чемпіонату жіночої Суперліги, отримала форвардиня «Будівельника» та збірної України Кристина Філевич. У 20 матчах сезону Філевич в середньому набирала 12,0 очка, збирала 11,3 підбирання та віддавала 2,9 передачі. Вона стала кращою в сезоні за підбираннями і рейтингом ефективності.

До символічної п’ятірки за підсумком сезону жіночої Суперліги увійшли:

Ольга Алексейчик – «Франківськ-Прикарпаття»

Олена Самбурська – «ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д.»

Анжеліка Ляшко – «Будівельник»

Ксенія Панькіна – «Будівельник»

Ірина Бугайова – «Франківськ-Прикарпаття»

Остання з зазначених спортсменок також отримала нову відзнаку – іменну нагороду імені олімпійської чемпіонки Марини Ткаченко як краща молода гравчиня жіночої Суперліги за підсумком сезону.

