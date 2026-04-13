Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА

З 14 по 17 квітня 2026 року відбудуться матчі плейін за потрапляння до плейоф НБА

Визначились усі пари плейоф та плейін Національної баскетбольної асоціації. Про це повідомляє «Главком».

У Східній конференції пройдуть поєдинки «Філадельфія» – «Орландо» та «Шарлотт» – «Майамі». У Західній конференції відбудуться матчі «Фінікс» – «Портленд» та «Лос-Анджелес Кліпперс» – «Голден Стейт».

Ігри плейоф стартують 18 квітня. На Сході відбудуться матчі «Нью-Йорк» – «Атланта» та «Клівленд» – «Торонто», на Заході: «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Х'юстон» та «Денвер» – «Міннесота». Суперники «Детройта», «Бостона» (обидва – Східна конференція), «Сан-Антоніо» та «Оклахоми» (обидва – Західна конференція) визначаться за підсумками плейін.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.