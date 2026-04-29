Захисник столичного «Київ-Баскету» Єгор Сушкін вийшов на перше місце за набраними очками в сезоні баскетбольної Суперліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Сушкін у плейоф набирає в середньому 18.8 очка за матч і допоміг «Київ-Баскету» вийти до фіналу Суперліги.

У першому матчі золотої серії проти «Дніпра» Сушкін набрав 18 очок, що дало змогу йому вийти на перше місце за загальною кількістю набраних очок в сезоні Суперліги.

Наразі загалом в 33 матчах сезону Єгор Сушкін набрав 539 очок, що на одне очко більше, ніж американський легіонер «Прикарпаття-Говерли» Лейтерренс Рід, який в 29 матчах набрав 538 очок і для якого цей сезон вже завершено.

Серед тих, хто ще продовжує сезон, теоретично конкуренцію Єгору Сушкіну можуть скласти Станіслав Тимофеєнко з «Дніпра», у якого 495 очок та Джейлен Дюпрі з «Рівного» з 459 очками.

Але враховуючи, що до кінця сезону гравцям залишилось зіграти максимум 2 матчі, а перевага Сушкіна суттєва, саме він є зараз головним претендентом на нагороди імені Олександра Сальнікова – найрезультативнішому гравцю чемпіонату. Її отримає баскетболіст, що набере найбільшу загальну кількість очок серед усіх гравців елітного дивізіону.

Олександр Сальніков двічі вигравав бронзу Олімпійських ігор (1976, 1980 роки), 1974-го Сальніков став чемпіоном світу та двічі вигравав чемпіонат Європи (1979, 1981 роки). Був найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР, встановивши у одному з матчів за київський СКА рекорд результативності – 66 очок (на той час ще не було 3-очкових кидків).

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)