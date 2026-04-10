Броні Джеймс став першим гравцем в історії, який зробив асист на батька у грі НБА

Броні Джеймс асистував своєму батькові Леброну Джеймсу наприкінці першої чверті гри між «Лейкерс» і «Голден Стейт»

Захисник клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Броні Джеймс став першим гравцем в історії ліги, який асистував своєму батькові. Про це повідомляє «Главком».

У ніч на п'ятницю, 10 квітня 2026 року, «Лейкерс» у гостях із рахунком 119:103 обіграли «Голден Стейт» у матчі регулярного чемпіонату НБА.

Броні Джеймс асистував своєму батькові наприкінці першої чверті. Леброн Джеймс став найкращим гравцем зустрічі, набравши 26 очок, зробивши 8 підбирань і віддавши 11 передач. Броні Джеймс набрав 10 очок, зробив 1 підбір та віддав 3 передачі.

Варто зазначити, що у ніч на 28 березня 2026 року Леброн Джеймс віддав результативну передачу Броні Джеймсу, що стало першим випадком у НБА, коли батько асистував синові.

41-річний Леброн Джеймс по чотири рази ставав переможцем НБА, визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим баскетболістом фінальної серії плейоф. Він є рекордсменом ліги за кількістю набраних очок та проведених сезонів. Цьогорічний сезон є для Джеймса 23-м у НБА.

21-річний Броні Джеймс був обраний під 55-м номером на драфті НБА, 3 липня 2024 року він уклав з «Лейкерс» контракт.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.