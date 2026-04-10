Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Броні Джеймс став першим гравцем в історії, який зробив асист на батька у грі НБА

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Джеймси переписали історію НБА
фото: Reuters

Броні Джеймс асистував своєму батькові Леброну Джеймсу наприкінці першої чверті гри між «Лейкерс» і «Голден Стейт»

Захисник клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Броні Джеймс став першим гравцем в історії ліги, який асистував своєму батькові. Про це повідомляє «Главком».

У ніч на п'ятницю, 10 квітня 2026 року, «Лейкерс» у гостях із рахунком 119:103 обіграли «Голден Стейт» у матчі регулярного чемпіонату НБА.

Броні Джеймс асистував своєму батькові наприкінці першої чверті. Леброн Джеймс став найкращим гравцем зустрічі, набравши 26 очок, зробивши 8 підбирань і віддавши 11 передач. Броні Джеймс набрав 10 очок, зробив 1 підбір та віддав 3 передачі.

Варто зазначити, що у ніч на 28 березня 2026 року Леброн Джеймс віддав результативну передачу Броні Джеймсу, що стало першим випадком у НБА, коли батько асистував синові.

41-річний Леброн Джеймс по чотири рази ставав переможцем НБА, визнавався найкращим гравцем регулярного чемпіонату та найціннішим баскетболістом фінальної серії плейоф. Він є рекордсменом ліги за кількістю набраних очок та проведених сезонів. Цьогорічний сезон є для Джеймса 23-м у НБА.

21-річний Броні Джеймс був обраний під 55-м номером на драфті НБА, 3 липня 2024 року він уклав з «Лейкерс» контракт.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Теги: Леброн Джеймс НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Захарова розкритикувала фігуристку, яка через санкції не змогла купити ювелірні вироби в Італії
Броні Джеймс став першим гравцем в історії, який зробив асист на батька у грі НБА
Пішов з життя перший в історії чемпіон світу з метання диску
Матчі на будь-який колір і смак. Підсумок чвертьфіналів Ліги Європи
День комфортних перемог. Усі результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» розгромив АЗ у першому матчі чвертьфіналів Ліги конференцій
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua