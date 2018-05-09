Ролан Гаррос. Білокінь та Дема заявилися в основну сітку юніорського турніру
- Сьогодні, 11:30
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Дві представниці України можуть гарантовано виступити в ПарижіУ вівторок, 8-го травня, були опубліковані заявочні листи в основну сітку та кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції серед гравців до 18 років.
Через місяць на грунтових кортах тенісного комплексу Roland Garros можуть зіграти 17-річні киянки Маргарита Білокінь (№31) та Вікторія Дема (№36).
У кваліфікацію турніру серед дівчат заявилася 16-річна Дарія Снігур (№60), для якої даний турнір може стати дебютним юніорським «мейджором».
Зазначимо, що на потрапляння до кваліфікації турніру серед хлопців може розраховувати 17-річний Павло Шумейко (№72), який знаходиться на третьому місці в альтернативному списку.
Джерело: btu.org.ua