Ролан Гаррос. Білокінь та Дема заявилися в основну сітку юніорського турніру

Дві представниці України можуть гарантовано виступити в Парижі

У вівторок, 8-го травня, були опубліковані заявочні листи в основну сітку та кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції серед гравців до 18 років.Через місяць на грунтових кортах тенісного комплексу Roland Garros можуть зіграти 17-річні киянки Маргарита Білокінь (№31) та Вікторія Дема (№36).У кваліфікацію турніру серед дівчат



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Дві представниці України можуть гарантовано виступити в Парижі

У вівторок, 8-го травня, були опубліковані заявочні листи в основну сітку та кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції серед гравців до 18 років.

Через місяць на грунтових кортах тенісного комплексу Roland Garros можуть зіграти 17-річні киянки

(№31) та

(№36).

У кваліфікацію турніру серед дівчат заявилася 16-річна

(№60), для якої даний турнір може стати дебютним юніорським «мейджором».

Зазначимо, що на потрапляння до кваліфікації турніру серед хлопців може розраховувати 17-річний

(№72), який знаходиться на третьому місці в альтернативному списку.

Джерело: btu.org.ua