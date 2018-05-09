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    Ролан Гаррос. Білокінь та Дема заявилися в основну сітку юніорського турніру

    Дві представниці України можуть гарантовано виступити в Парижі
    У вівторок, 8-го травня, були опубліковані заявочні листи в основну сітку та кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції серед гравців до 18 років.Через місяць на грунтових кортах тенісного комплексу Roland Garros можуть зіграти 17-річні киянки Маргарита Білокінь (№31) та Вікторія Дема (№36).У кваліфікацію турніру серед дівчат
    • Сьогодні, 11:30
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    Дві представниці України можуть гарантовано виступити в Парижі

    У вівторок, 8-го травня, були опубліковані заявочні листи в основну сітку та кваліфікацію Відкритого чемпіонату Франції серед гравців до 18 років.

    Через місяць на грунтових кортах тенісного комплексу Roland Garros можуть зіграти 17-річні киянки Маргарита Білокінь (№31) та Вікторія Дема (№36).

    У кваліфікацію турніру серед дівчат заявилася 16-річна Дарія Снігур (№60), для якої даний турнір може стати дебютним юніорським «мейджором».

    Зазначимо, що на потрапляння до кваліфікації турніру серед хлопців може розраховувати 17-річний Павло Шумейко (№72), який знаходиться на третьому місці в альтернативному списку.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ролан Гаррос
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