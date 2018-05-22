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    Ролан Гаррос. Костюк з боями проходить до другого раунду відбору

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    Марта Костюк - Ролан Гаррос. Костюк з боями проходить до другого раунду відбору
    Марта Костюк

    15-річна українська тенісистка успішно стартувала в кваліфікації французького Мейджора

    Марта Костюк вийшла у другий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    У стартовому матчі відбору 15-річна українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Японії Ері Ходзумі.

    У другому відбірковому колі українка зустрінеться з 24-річною Мартіною Тревісан (WTA 185).

    Roland Garros - Grand Slam

    Тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: €32,017,500

    Кваліфікація (перший раунд)

    Марта Костюк (Україна) - Ері Ходзумі (Японія) - 6:4, 4:6, 6:4

    теніс Ролан Гаррос Марта Костюк
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