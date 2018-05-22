Ролан Гаррос. Костюк з боями проходить до другого раунду відбору
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Розсилка
Марта Костюк
15-річна українська тенісистка успішно стартувала в кваліфікації французького Мейджора
Марта Костюк вийшла у другий раунд кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У стартовому матчі відбору 15-річна українська тенісистка у трьох сетах перемогла представницю Японії Ері Ходзумі.
У другому відбірковому колі українка зустрінеться з 24-річною Мартіною Тревісан (WTA 185).
Roland Garros - Grand Slam
Тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: €32,017,500
Кваліфікація (перший раунд)
Марта Костюк (Україна) - Ері Ходзумі (Японія) - 6:4, 4:6, 6:4