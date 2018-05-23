  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у фінальний раунд кваліфікації

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у фінальний раунд кваліфікації
    Сергій Стаховський

    Сергій набирає оберти після невдалої серії

    Сергій Стаховський здобув другу поспіль перемогу на тенісному корті.

    Після п’яти поразок поспіль, український тенісист виграв уже другу зустрічі у кваліфікації Roland Garros-2018.

    Поєдинок проти француза Констана Лестьєнна вийшов надзвичайно важким і протривав 2 години 29 хвилин.

    Стаховський поступився у першому сеті на тай-брейку – 7:9.

    А от надалі Сергію вдалося взяти все у свої руки. За рахунку 6:5 у другому сеті йому вдалося зробити брейк.

    Усе вирішувалося у третьому відтинку зустрічі, у якій українець тричі брав подачу суперника та виграв 6:2.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: €18,232,000

    Друге коло кваліфікації

    Сергій Стаховський (Україна, 18) – Констан Лестьєнн (Франція) – 6:7(7), 7:5, 6:2

    Наступним суперником українця стане Ілля Івашко (Білорусь, 2).

    Сергій Стаховський теніс Ролан Гаррос Франція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ