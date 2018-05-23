Ролан Гаррос. Стаховський вийшов у фінальний раунд кваліфікації
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Розсилка
Сергій набирає оберти після невдалої серії
Сергій Стаховський здобув другу поспіль перемогу на тенісному корті.
Після п’яти поразок поспіль, український тенісист виграв уже другу зустрічі у кваліфікації Roland Garros-2018.
Поєдинок проти француза Констана Лестьєнна вийшов надзвичайно важким і протривав 2 години 29 хвилин.
Стаховський поступився у першому сеті на тай-брейку – 7:9.
А от надалі Сергію вдалося взяти все у свої руки. За рахунку 6:5 у другому сеті йому вдалося зробити брейк.
Усе вирішувалося у третьому відтинку зустрічі, у якій українець тричі брав подачу суперника та виграв 6:2.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: €18,232,000
Друге коло кваліфікації
Сергій Стаховський (Україна, 18) – Констан Лестьєнн (Франція) – 6:7(7), 7:5, 6:2
Наступним суперником українця стане Ілля Івашко (Білорусь, 2).