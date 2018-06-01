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    Ролан Гаррос. Світоліна зазнала прикрої поразки у третьому колі

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    Еліна Світоліна. Фото&nbsp;Getty Images - Ролан Гаррос. Світоліна зазнала прикрої поразки у третьому колі
    Еліна Світоліна. Фото Getty Images

    Еліна поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску

    У перший день літа Еліна Світоліна зіграла матч третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2018 року.

    Першій ракетці України протистояла 30-річна Міхаела Бузарнеску з Румунії (33-й номер у рейтингу WTA).

    Перший сет склався для Еліни дуже невдало. Вона не змогла жодного разу взяти подачу суперниці, а от румунка двічі робила брейки та виграла з рахунком 6:3.

    У другому сеті Світоліній нарешті вдалося зробити брейк і повести 2:1. Проте у впертій боротьбі вона програла наступну свою подачу.

    Надалі тенісистки обмінювалися геймами, поки українка знову не вийшла вперед на чужій подачі. Еліна подавала на сет, але виграти їй не вдалося – 5:5.

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    А от у наступних двох геймах нерви виявилися міцнішими у Бузарнеску. У 12-му, до речі, українка вела 40:15, але потім програла всі наступні очки – 5:7.

    Загалом зустріч протривала 1 годину 39 хвилин.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Третє коло

    Міхаела Бузарнеску (Румунія, 31) – Еліна Світоліна (Україна, 4) – 6:3, 7:5

    Нагадаємо, Сергій Стаховський не зміг подолати друге коло турніру.

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