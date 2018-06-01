Ролан Гаррос. Світоліна зазнала прикрої поразки у третьому колі

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Еліна Світоліна. Фото Getty Images

Еліна поступилася румунці Міхаелі Бузарнеску

У перший день літа Еліна Світоліна зіграла матч третього кола Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2018 року.

Першій ракетці України протистояла 30-річна Міхаела Бузарнеску з Румунії (33-й номер у рейтингу WTA).

Перший сет склався для Еліни дуже невдало. Вона не змогла жодного разу взяти подачу суперниці, а от румунка двічі робила брейки та виграла з рахунком 6:3.

У другому сеті Світоліній нарешті вдалося зробити брейк і повести 2:1. Проте у впертій боротьбі вона програла наступну свою подачу.

Надалі тенісистки обмінювалися геймами, поки українка знову не вийшла вперед на чужій подачі. Еліна подавала на сет, але виграти їй не вдалося – 5:5.

А от у наступних двох геймах нерви виявилися міцнішими у Бузарнеску. У 12-му, до речі, українка вела 40:15, але потім програла всі наступні очки – 5:7.

Загалом зустріч протривала 1 годину 39 хвилин.

Roland Garros – 2018

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

Призовий фонд: $20,298,331

Третє коло

Міхаела Бузарнеску (Румунія, 31) – Еліна Світоліна (Україна, 4) – 6:3, 7:5

Нагадаємо, Сергій Стаховський не зміг подолати друге коло турніру.