Кріштіану Роналду хоче покинути «Реал» заради «ПСЖ»

Роналду покине клуб не раніше наступного літа

З португальських ЗМІ стало відомо, що 32-річний футболіст наполягає на трансфері в «ПСЖ» і вже попросив свого агента Жорже Мендеша почати переговори. Як стверджують іспанські ЗМІ, Роналду покине клуб не раніше наступного літа і тільки в тому випадку якщо буде запропонована солідна компенсація. Нагадаємо, що контракт португальця з



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Роналду покине клуб не раніше наступного літа

З португальських ЗМІ стало відомо, що 32-річний футболіст наполягає на трансфері в «ПСЖ» і вже попросив свого агента Жорже Мендеша почати переговори.

Як стверджують іспанські ЗМІ, Роналду покине клуб не раніше наступного літа і тільки в тому випадку якщо буде запропонована солідна компенсація. Нагадаємо, що контракт португальця з «Реалом» діє до літа 2021 року.

Також ЗМІ повідомляють, що інтерес до Роналду проявляють «Манчестер Юнайтед» і «Челсі».

Джерело: ua-football.com