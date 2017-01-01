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    Кріштіану Роналду хоче покинути «Реал» заради «ПСЖ»

    Роналду покине клуб не раніше наступного літа
    З португальських ЗМІ стало відомо, що 32-річний футболіст наполягає на трансфері в «ПСЖ» і вже попросив свого агента Жорже Мендеша почати переговори. Як стверджують іспанські ЗМІ, Роналду покине клуб не раніше наступного літа і тільки в тому випадку якщо буде запропонована солідна компенсація. Нагадаємо, що контракт португальця з
    • 25 Листопада, 19:24
    • Розсилка

    Роналду покине клуб не раніше наступного літа

    З португальських ЗМІ стало відомо, що 32-річний футболіст наполягає на трансфері в «ПСЖ» і вже попросив свого агента Жорже Мендеша почати переговори.

    Як стверджують іспанські ЗМІ, Роналду покине клуб не раніше наступного літа і тільки в тому випадку якщо буде запропонована солідна компенсація. Нагадаємо, що контракт португальця з «Реалом» діє до літа 2021 року.

    Також ЗМІ повідомляють, що інтерес до Роналду проявляють «Манчестер Юнайтед» і «Челсі».

    Джерело: ua-football.com

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