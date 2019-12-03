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    Роналду не залишився без нагороди в день тріумфу Мессі

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    Кріштіану Роналду назвали найкращим футболістом та найкращим форвардом Серії А - Роналду не залишився без нагороди в день тріумфу Мессі
    Кріштіану Роналду назвали найкращим футболістом та найкращим форвардом Серії А
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    Португальському форварду вручили нагороду найкращому футболісту італійської Серії А

    Португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду не з’явився на церемонію врочення «Золотого м’яча-2019», яка відбулася напередодні в Парижі.

    «М’яч» уже вшосте в кар’єрі дістався аргентинському форварду «Барселони» Ліонелю Мессі. Кріштіану Роналду не ввійшов у топ-2 претендентів на «Золотий м’ч» вперше з 2010 року.

    Втім португалець також не залишився без нагороди. У Італії його назвали найкращим футболістом року в місцевій Серії А, інформує Sky Sports.

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    При цьому більшу частину часу церемонії Роналду пропустив – він сидів у своєму авто. Футболіст вийшов лише, коли прийшов час отримувати нагороду, а його охоронці при цьому засліплювали ліхтариками відеокамери журналістів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК Барселона ФК Ювентус
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