Роналду не залишився без нагороди в день тріумфу Мессі



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Кріштіану Роналду назвали найкращим футболістом та найкращим форвардом Серії А Твіттер

Португальському форварду вручили нагороду найкращому футболісту італійської Серії А

Португальський форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду не з’явився на церемонію врочення «Золотого м’яча-2019», яка відбулася напередодні в Парижі.

«М’яч» уже вшосте в кар’єрі дістався аргентинському форварду «Барселони» Ліонелю Мессі. Кріштіану Роналду не ввійшов у топ-2 претендентів на «Золотий м’ч» вперше з 2010 року.

Втім португалець також не залишився без нагороди. У Італії його назвали найкращим футболістом року в місцевій Серії А, інформує Sky Sports.

При цьому більшу частину часу церемонії Роналду пропустив – він сидів у своєму авто. Футболіст вийшов лише, коли прийшов час отримувати нагороду, а його охоронці при цьому засліплювали ліхтариками відеокамери журналістів.