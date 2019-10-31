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    Вінничан кличуть на «жахливий» забіг

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    Вінничан кличуть на «жахливий» забіг

    Забіг на 10 км буде присвячений Геловіну

    У Вінниці, 31 жовтня, заплановано забіг Halloween Fun Run з нагоди відзначення Геловіну. Всі бажаючі мають можливість прийняти участь у пробіжці, але єдина вимога – «геловінський» дес-код або макіяж.   

    «Це вже стало традицією - пробіжка на Halloween. Приходь, і ми в дружній атмосфері пробіжимо по місту до 10 км. Вечірня пробіжка безумовно піде тобі на користь! Тому не будь схожий на інших, будь собою, стань одним із нас. Варто лише спробувати!», - пишуть організатори у Facebook.

    Збір учасників, сьогодні, біля центрального входу до парку Дружби Народів. Стартують о 19.30.

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