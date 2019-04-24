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    Роналду порадив керівництву «Ювентуса» придбати шістьох футболістів

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    Кріштіану Роналду - Роналду порадив керівництву «Ювентуса» придбати шістьох футболістів
    Кріштіану Роналду

    Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш

    Нападаючий туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду обговорив з керівництвом клубу плани на літнє трансферне вікно.

    Як повідомляє Mirror з посиланням на Corriere dello Sport, в ході бесіди португалець назвав шістьох футболістів, які, на його думку, здатні підсилити команду в наступному сезоні і допоможуть їй досягти успіху в Лізі чемпіонів.

    Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш. Також Кріштіану хотів би бачити в «Ювентусі» двох колишніх партнерів по «Реалу» - захисника Рафаеля Варана і півзахисника Іско. Крім них в списку португальця також є захисник «Роми» Костас Манолас і хавбек «Ліона» Тангай Н'Домбеле.

    Варто зазначити, що всі кандидатури Роналду вже обговорив особисто з головним тренером «Ювентуса» Массіміліано Алегрі.

    Джерело: Чемпионат.com

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