Роналду порадив керівництву «Ювентуса» придбати шістьох футболістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кріштіану Роналду

Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш

Нападаючий туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду обговорив з керівництвом клубу плани на літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Mirror з посиланням на Corriere dello Sport, в ході бесіди португалець назвав шістьох футболістів, які, на його думку, здатні підсилити команду в наступному сезоні і допоможуть їй досягти успіху в Лізі чемпіонів.

Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш. Також Кріштіану хотів би бачити в «Ювентусі» двох колишніх партнерів по «Реалу» - захисника Рафаеля Варана і півзахисника Іско. Крім них в списку португальця також є захисник «Роми» Костас Манолас і хавбек «Ліона» Тангай Н'Домбеле.

Варто зазначити, що всі кандидатури Роналду вже обговорив особисто з головним тренером «Ювентуса» Массіміліано Алегрі.

Джерело: Чемпионат.com