Роналду порадив керівництву «Ювентуса» придбати шістьох футболістів
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Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш
Нападаючий туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду обговорив з керівництвом клубу плани на літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Mirror з посиланням на Corriere dello Sport, в ході бесіди португалець назвав шістьох футболістів, які, на його думку, здатні підсилити команду в наступному сезоні і допоможуть їй досягти успіху в Лізі чемпіонів.
Очолив список Роналду його співвітчизник - нападник «Бенфіки» Жоау Феліш. Також Кріштіану хотів би бачити в «Ювентусі» двох колишніх партнерів по «Реалу» - захисника Рафаеля Варана і півзахисника Іско. Крім них в списку португальця також є захисник «Роми» Костас Манолас і хавбек «Ліона» Тангай Н'Домбеле.
Варто зазначити, що всі кандидатури Роналду вже обговорив особисто з головним тренером «Ювентуса» Массіміліано Алегрі.
Джерело: Чемпионат.com