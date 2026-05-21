Роналду став чемпіоном Саудівської Аравії з «Аль-Насром»

glavcom.ua
Кріштіану Роналду дублем приніс титул столичному гранду
фото: ФК «Аль-Наср»
П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду завоював титул аравійської Про-Ліги в складі «Аль-Насра». Про це повідомляє «Главком».

У фінальному турі чемпіонату Саудівської Аравії команда суперзірки розгромила «Дамак» із Хаміс-Мушайта (4:1). Сам Роналду доклався до перемоги дублем. Обидва м'ячі нападник оформив у другому таймі.

На той час перевага «Аль-Насра» була мінімальною. На 63-й хвилині португалець забив прямим ударом зі штрафного, поціливши в дальній кут діагональним пострілом із лівого флангу. А під завісу поєдинку Роналду з кута воротарського потужно пробив у ближній.

З упевненою перемогою в активі фінішував першим у чемпіонаті. Команда Роналду набрав 86 очок. «Аль-Наср» випередив «Аль-Хіляль» на два пункти та виграв «золото» аравійської першості вперше з 2019 року. Цей трофей став також першим значущим після підписання зіркового португальця понад три роки тому.

Роналду в нинішньому сезоні провів 30 матчів у Про-Лізі. До свого активу він записав 28 голів. Форвард виграв титул у четвертому чемпіонаті після Англії, Іспанії та Італії.

До слова, раніше Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС-2026. Прийдешній Мундіаль стане для нього шостим у кар'єрі. Найвищим досягненням нападника на турнірі залишається півфінал на Кубку світу 2006 року.

Нагадаємо, «Аль-Наср» зважить ідею дуету Роналду та його сина. Керівництво клубу вивчає доцільність переведення Кріштіану Роналду-молодшого до основи. Нащадку п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» в червні виповниться 16 років.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

