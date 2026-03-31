Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
Жуан Фелікс (на передньому плані) в таборі національної команди
фото: LUSA

Нападник перебрався на Близький Схід заради конкретного турніру

Форвард аравійського «Аль-Насра» Жуан Фелікс пояснив перехід із лондонського «Челсі» минулого літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Я був щасливий в «Челсі», це великий клуб, але я мусив зробити те, що здавалося мені правильним. Місце на чемпіонаті світу також було вирішальним. Чемпіонати світу відбуваються кожні чотири роки, а я не грав, але однаково насолоджувався проведеним у «Челсі» часом, тому зробив такий вибір», – пояснив нападник.

«Аль-Наср» торік придбав Фелікса за 25 млн євро. У лавах аравійського гранда він став основним і склав пару нападників зі знаменитим співвітчизником Кріштіану Роналду. Наразі піренейський дует оформив половину голів команди в чемпіонаті (36 на двох із 71-го загального).

Показники Жуана Фелікса після переходу в «Аль-Наср»

Статистика Фелікса трохи скромніша за цифри п'ятиразового володаря «Золотого мяча». Загалом він провів 37 поєдинків, у яких забив 21 м'яч і віддав 15 результативних передач. Роналду же оформив 22 голи, але зробив менше асистів (чотири). Контракти обох португальців із «Аль-Насром» чинні до літа 2027 року.

Після переїзду на Близький Схід Фелікс також провів шість поєдинків за збірну Португалії. У футболці національної команди на цьому відрізку він забив два м'ячі та віддав один асист.

Збірна Португалії на ЧС-2026

Піренейська команда потрапила до квартету K. Там її суперниками будуть Узбекистан і Колумбія. Третій учасник групи визначиться у фіналі плейоф кваліфікації до Мундіалю, де зустрінуться збірні ДР Конго та Ямайки.

Перший матч португальці на Кубку світу зіграють 17 червня. Суперником буде якраз переможець плейоф. Поєдинок прийме американський Г'юстон. Переможець групи K у 1/16 фіналу турніру зустрінеться з однією з третіх команд.

До слова, мюнхенська «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, раніше Роналду не отримав виклик до збірної Португалії. «Аль-Наср» і федерація обговорили стан здоров'я форварда. Зрештою, обидві сторони погодилися надати ветерану час на повне відновлення.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Челсі Жоау Фелікс ФК «Аль-Наср»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Учасниця Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнила головного тренера
Учасниця Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнила головного тренера
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
«Ліверпуль» розгляне варіант із купівлею нового Луїса Суареса
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua