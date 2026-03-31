Спадкоємець Роналду розкрив причину прощання з чемпіонатом Англії

Нападник перебрався на Близький Схід заради конкретного турніру

Форвард аравійського «Аль-Насра» Жуан Фелікс пояснив перехід із лондонського «Челсі» минулого літа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Я був щасливий в «Челсі», це великий клуб, але я мусив зробити те, що здавалося мені правильним. Місце на чемпіонаті світу також було вирішальним. Чемпіонати світу відбуваються кожні чотири роки, а я не грав, але однаково насолоджувався проведеним у «Челсі» часом, тому зробив такий вибір», – пояснив нападник.

«Аль-Наср» торік придбав Фелікса за 25 млн євро. У лавах аравійського гранда він став основним і склав пару нападників зі знаменитим співвітчизником Кріштіану Роналду. Наразі піренейський дует оформив половину голів команди в чемпіонаті (36 на двох із 71-го загального).

Показники Жуана Фелікса після переходу в «Аль-Наср»

Статистика Фелікса трохи скромніша за цифри п'ятиразового володаря «Золотого мяча». Загалом він провів 37 поєдинків, у яких забив 21 м'яч і віддав 15 результативних передач. Роналду же оформив 22 голи, але зробив менше асистів (чотири). Контракти обох португальців із «Аль-Насром» чинні до літа 2027 року.

Після переїзду на Близький Схід Фелікс також провів шість поєдинків за збірну Португалії. У футболці національної команди на цьому відрізку він забив два м'ячі та віддав один асист.

Збірна Португалії на ЧС-2026

Піренейська команда потрапила до квартету K. Там її суперниками будуть Узбекистан і Колумбія. Третій учасник групи визначиться у фіналі плейоф кваліфікації до Мундіалю, де зустрінуться збірні ДР Конго та Ямайки.

Перший матч португальці на Кубку світу зіграють 17 червня. Суперником буде якраз переможець плейоф. Поєдинок прийме американський Г'юстон. Переможець групи K у 1/16 фіналу турніру зустрінеться з однією з третіх команд.

До слова, мюнхенська «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, раніше Роналду не отримав виклик до збірної Португалії. «Аль-Наср» і федерація обговорили стан здоров'я форварда. Зрештою, обидві сторони погодилися надати ветерану час на повне відновлення.