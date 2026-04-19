Син Роналду відзначився хеттриком за команду, де грає батько

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Завдяки результативності Роналду-молодшого «Аль-Наср» здобув перемогу у важкому матчі
Кріштіану Роналду-молодший виправдовує репутацію свого легендарного батька

Син легендарного португальця, 15-річний Кріштіану Роналду-молодший, став автором трьох забитих м'ячів у юнацькому чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком»

Успіх у матчі проти «Аль-Фейхи»

У нещодавньому поєдинку юнацької ліги за участі «Аль-Насра» U16 проти «Аль-Фейхи» Роналду-молодший видав справжній майстер-клас. Матч завершився важкою перемогою його команди з рахунком 4:3, і саме португалець став тим фактором, що схилив шальки терезів на користь «Аль-Насра». Так, Кріштіану взяв безпосередню участь у трьох із чотирьох голів команди, а один із м'ячів був забитий прямим ударом зі штрафного. Вболівальники в мережі вже встигли відзначити ідентичну техніку розбігу та удару, яка стала візитівкою його батька. До того ж, спортивні аналітики зазначають, що він може грати як на обох флангах, так і в центрі нападу, що робить його одним із найбажаніших проспектів для європейських грандів.

Майбутнє кар'єри Роналду-молодшого

Окрім успіхів на полі, увагу привернула інформація про можливий трансфер юного таланту. Як повідомляє The Athletic, Роналду-молодший провів тренування в академії мадридського «Реала» з командою U16. Це потенційне повернення виглядає символічним, адже саме в Мадриді його батько встановив історичний рекорд, забивши 450 голів у 438 матчах. Якщо перехід відбудеться, «вершкові» стануть четвертим клубом у кар’єрі підлітка, який раніше перебував у структурах «Манчестера Юнайтеда», «Ювентуса» та «Аль-Насра». 

Попри те, що Кріштіану-молодший народився в США, він чітко визначився з вибором національної збірної. Торік він дебютував за юнацьку збірну Португалії U17, де зіграв проти Туреччини та Японії.

Нагадаємо, що 16-річний син легенди «Реала» підписав професійний контракт з «мадридцями»

Скандальний форвард повернеться в склад чемпіона Італії після конфлікту – ЗМІ
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу
Американець звернувся до грузинського бійця UFC російською: той не забарився з реакцією
Гуманоїди проти людей: у Пекіні пройшов півмарафон з незвичними учасниками
