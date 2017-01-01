Роналду став найкращим футболістом 2017 року

«Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року

Португалець Кріштіану Роналду і француз Зінедін Зідан отримали нагороди Globe Soccer Awards як кращий футболіст і кращий тренер 2017 року відповідно. Церемонія вручення нагород відбулася в четвер у Дубаї. Мадридський «Реал» у 2017 році з Роналду в складі і під керівництвом Зідана вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, виграв



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Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

«Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року

Португалець Кріштіану Роналду і француз Зінедін Зідан отримали нагороди Globe Soccer Awards як кращий футболіст і кращий тренер 2017 року відповідно.

Церемонія вручення нагород відбулася в четвер у Дубаї.

Мадридський «Реал» у 2017 році з Роналду в складі і під керівництвом Зідана вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни.

«Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року, повідомляється на офіційному сайті премії.

Іспанська Ла Ліга визнана кращою лігою року. Португальський нападник мадридців, в грудні став володарем «Золотого м'яча» France Football, в минулому році також отримав нагороду найкращому футболістові року Globe Soccer Awards.

У боротьбі за нагороду Роналду обійшов партнера по команді Серхіо Рамоса, а також Ліонеля Мессі ( «Барселона», Іспанія), Неймара, Киліана Мбаппе (обидва - «Парі Сен-Жермен», Франція), Пауло Дібалу і Джанлуїджі Буффона (обидва - « Ювентус », Італія).

Зідану віддали перевагу перед Жозе Моурінью ( «Манчестер Юнайтед», Англія), Антоніо Конте ( «Челсі», Англія) і Массіміліано Аллегрі ( «Ювентус»).