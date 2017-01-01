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    Роналду став найкращим футболістом 2017 року

    «Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року
    Португалець Кріштіану Роналду і француз Зінедін Зідан отримали нагороди Globe Soccer Awards як кращий футболіст і кращий тренер 2017 року відповідно. Церемонія вручення нагород відбулася в четвер у Дубаї. Мадридський «Реал» у 2017 році з Роналду в складі і під керівництвом Зідана вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, виграв
    • Сьогодні, 19:48
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    Кріштіану Роналду. Фото: Reuters
    Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

    «Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року

    Португалець Кріштіану Роналду і француз Зінедін Зідан отримали нагороди Globe Soccer Awards як кращий футболіст і кращий тренер 2017 року відповідно.

    Церемонія вручення нагород відбулася в четвер у Дубаї.

    Мадридський «Реал» у 2017 році з Роналду в складі і під керівництвом Зідана вдруге поспіль став переможцем Ліги чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, чемпіонат Іспанії і Суперкубок країни.

    «Реал» отримав нагороду як кращий клуб 2017 року, повідомляється на офіційному сайті премії.

    Іспанська Ла Ліга визнана кращою лігою року. Португальський нападник мадридців, в грудні став володарем «Золотого м'яча» France Football, в минулому році також отримав нагороду найкращому футболістові року Globe Soccer Awards.

    У боротьбі за нагороду Роналду обійшов партнера по команді Серхіо Рамоса, а також Ліонеля Мессі ( «Барселона», Іспанія), Неймара, Киліана Мбаппе (обидва - «Парі Сен-Жермен», Франція), Пауло Дібалу і Джанлуїджі Буффона (обидва - « Ювентус », Італія).

    Зідану віддали перевагу перед Жозе Моурінью ( «Манчестер Юнайтед», Англія), Антоніо Конте ( «Челсі», Англія) і Массіміліано Аллегрі ( «Ювентус»).

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